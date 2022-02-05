GARI Airdrop є додатком Chingari і також планує інтегрувати токен GARI 5 лютого.

Соціальний додаток Chingari дозволяє творцям та впливовим особам монетизувати їхній контент, надаючи їм прибуткову платформу для заробітку криптовалют і невзаємозамінних токенів (NFT).

Схоже, зробивши податкову пропозицію у вівторок, Індія знаходиться на шляху до визнання криптовалют.

Токен GARI, перший токен соціальної криптовалюти в Індії, за минулий тиждень зріс більше ніж на 100%.

За останні 24 години ціна Garicoin виросла на 20%, і, за даними CoinGecko, внутрішньоденний обсяг торгів GARI/USD склав 31,8 мільйона доларів. Денний обсяг торгів зріс на 78%. На біржі криптовалют Gate.io бичачий тренд GARI перевищує пару з USDT. За останню годину опублікували понад 160 твітів про те, що токен зростає, а отже, ця монета є популярною.

24 січня пара GARI/USDT торгувалася на мінімумі в 0,25 долара, але 1 лютого 2022 року зросла до 0,63 долара. Наразі торгується близько 0,616854 долара. Історичний максимум становить 0,782633 долара, який вдалося досягнути 18 січня 2022 року.

Графік пари GARI/USDT. Джерело: TradingView

Але чому відносно невідомий криптотокен викликає інтерес з боку криптоспільноти та має такі обсяги торгів?

Чому цього тижня токен GARI зріс у десятки разів

100% зростання токена Garicoin пояснюється ажіотажем серед користувачів додатку Chingari, провідної соціальної платформи в Індії, що має понад 32 мільйона користувачів.

Додаток працює на основі токена GARI, який випустили наприкінці 2021 року і який, за повідомленнями, мають інтегрувати в популярний додаток наприкінці цього тижня. З наближенням запуску розвочали ейрдроп.

Зростання, що спостерігалося в цей день, також, можливо, пов’язано з реакцією криптовалютної спільноти на сигнал індійського уряду про те, що він, ймовірно, не буде забороняти криптовалюти. Причиною цьому стала ідея запровадити у країні 30% податок на криптовалютний прибуток, враховуючи і NFT.

In #India Crypto is legal from now!

And $GARI is an Indian Coin.

Very very new coin. And is being listed on a lot of exchanges! I am jumping into $GARI @GariToken #gari #btc #bitcoin — Crypto Pasha (@cryptopasasi) February 1, 2022

Посол-знаменитість

З моменту його запуску, що відбувся 16 жовтня минулого року, токен GARI оточений певним ареалом знаменитостей. Поява зірки Боллівуду Салмана Хана та інших видатних людей під час запуску криптовалютної соціальної платформи Chingari ще раз підкреслила це індійській криптоспільноті.

Десь останні два місяці все більше творців контенту та впливових осіб прагнуть монетизувати свої таланти і просто стікаються до цієї платформи на основі блокчейну, і це підвищило попит на токен GARI.

Також ключовим фактором, що спричинив збільшення попиту на монету, є зростання NFT, адже користувачі заробляють NFT і монетизують їх за допомогою таких функцій, як Грай та заробляй.