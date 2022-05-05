Генеральний директор Algorand Foundation заявив, що він є великим шанувальником Bitcoin, однак ця криптовалюта недосконала в деяких аспектах.

Під час нещодавнього інтерв’ю газеті LA Times генеральний директор Algorand Foundation висловив свою думку щодо різних аспектів криптовалютного простору. У рамках цього інтерв’ю Сільвіо Мікалі заявив, що рішення Bitcoin не є елегантним.

Коли його запитали, що він думає про біткоїн, Мікалі сказав:

«Я повірив в його головну ідею. Ідея гарна, а-от рішення чомусь не дуже елегантне. Усі ми прагнемо до краси та елегантності, коли ми щось робимо. Bitcoin потребує стільки ж електроенергії, як одна невелика країна, а ми хочемо споживати стільки електроенергії, як необхідно приблизно для 10 будинків. [Для перевірки блоків транзакцій Algorand використовує так званий метод чистого proof-of-stake, на противагу більш енергозатратній системі proof-of-work, на якій працює Bitcoin.]

Мікалі додав, що блокчейн-простір досі знаходиться на початковій стадії свого розвитку, і попереду у нього ще довгий шлях. Він зазначив, що існують різні покоління блокчейн-технологій, які працюють одночасно. Він повідомив:

«Ми знаходимося в дуже розділеному світі. У нас є блокчейн 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 (саме таким, на мою думку, є Algorand), які співіснують паралельно. Це просто унікальна ситуація. Якщо порівняти з промисловою революцією,… у вас з’являються все більш складні [технології], тому зазвичай всі ці речі не можуть існувати одночасно. Ми зараз переживаємо унікальний момент, коли існують суперсучасні блокчейни (як, наприклад, наш), і разом з тим продовжують працювати блокчейни ще першого покоління».

Генеральний директор Algorand додав:

«Гадаю, у той момент, коли блокчейн починають використовувати для транзакцій, з’являються декілька блокчейнів, які дійсно можуть здійснювати транзакції за дуже низькою вартістю. Ось побачите, коли традиційні фінанси почнуть переходити на блокчейн, то блокчейни, які дійсно масово використовуються для транзакцій, почнуть активно розвиватися. І, можливо, залишиться кілька сховищ вартості [наприклад, Bitcoin]».

Algorand є однією з провідних криптовалют у світі. Фонд Algorand Foundation нещодавно підписав угоду про партнерство з футбольною організацією ФІФА і став офіційним блокчейн-партнером майбутнього Чемпіонату світу з футболу 2022.