Цей крок передбачали майже всі, і от нарешті кредитний відділ криптоплатформи Genesis оголосив про банкрутство.

Це ще одна жертва в списку Сема Бенкмана-Фріда, Genesis стала останньою компанією, яка піддалася криптоінфекції, яку викликав крах FTX. Однак зараз криптоінвестори стурбовані подальшими втратами, що можуть виникнути через цю заяву, адже материнською компанією Genesis є Digital Currency Group (DCG) — та ж компанія, яка володіє Grayscale Bitcoin Trust, найбільшим у світі біткоїн-фондом.

Давайте розбиратися, що все це означає.

У документах про банкрутство зазначено, що Genesis має понад 100 000 кредиторів. За повідомленнями, її борг перевищує 3 млрд доларів.

Цей крок вже давно обговорювався. 16 листопада, після приголомшливого краху FTX, компанія заморозила виведення коштів. Однак тоді вона підтвердила, що «не планує» подавати заяву про банкрутство і намагатиметься вирішити ситуацію «консенсусом».

Потім вони намагалися зібрати кошти, щоб уникнути неминучого. Повідомляється, що вони робили запит на інвестиції до Binance, однак та відмовилася через конфлікт інтересів. Окрім того, Genesis зверталася до кількох приватних інвестиційних компаній, але зрештою подала заяву про банкрутство відповідно до розділу 11 Кодекса про банкрутство США.

Цю заяву було подано того ж тижня, коли SEC подала позов проти Genesis та її колишнього партнера Gemini через незареєстровані операції з цінними паперами.

Gemini — це криптобіржа, заснована близнюками Вінклвоссами, яка пропонувала подібний продукт «Earn» багатьом із цих криптокредиторів. Проблема полягає в тому, що робилося це партнерстві з Genesis. За умовами Earn, клієнти надсилали криптовалюту Gemini, маючи надію отримати прибуток. Щоб отримати прибуток для виплати своїм клієнтам, Gemini передавала депозити компанії Genesis, яка й інвестувала їх.

Близнюки Вінклвосси кажуть, що через продукт Earn Gemini заборгувала їм 900 млн доларів. Наразі Gemini заморозила виведення коштів з Earn.

Кемерон Вінклвосс відреагував на новини про банкрутство Genesis дописом у Twitter, в якому він пригрозив судовим позовом, якщо DCG і генеральний директор Баррі Сілберт не зроблять «справедливу пропозицію кредиторам». Він звинуватив Сілберта в «шахрайстві» і вимагав його відставки з посади генерального директора.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023