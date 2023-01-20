Основні тези

Криптокомпанія Genesis заборгувала понад 3 млрд доларів 100 000 кредиторів

Біржа Gemini, засновниками якої є близнюки Вінклвосси, погрожує їй судом через невиплачений кредит у розмірі 900 млн доларів

SEC також подала позов проти Genesis за торгівлю незареєстрованими цінними паперами

Материнською компанією Genesis є DCG, та ж компанія, що керує і Grayscale Bitcoin Trust, найбільшим у світі біткоїн-фондом

Криптоінфекція продовжує ширитися галуззю, й інвестори сподіваються, що її хвиля вже майже спала

DCG має частки в понад 200 криптокомпаніях, зокрема Circle, Kraken та медіакомпанії CoinDesk, яка зараз продається

Цей крок передбачали майже всі, і от нарешті кредитний відділ криптоплатформи Genesis оголосив про банкрутство.

Це ще одна жертва в списку Сема Бенкмана-Фріда, Genesis стала останньою компанією, яка піддалася криптоінфекції, яку викликав крах FTX. Однак зараз криптоінвестори стурбовані подальшими втратами, що можуть виникнути через цю заяву, адже материнською компанією Genesis є Digital Currency Group (DCG) — та ж компанія, яка володіє Grayscale Bitcoin Trust, найбільшим у світі біткоїн-фондом.

Давайте розбиратися, що все це означає.

Солідна заява про банкрутство

У документах про банкрутство зазначено, що Genesis має понад 100 000 кредиторів. За повідомленнями, її борг перевищує 3 млрд доларів.

Цей крок вже давно обговорювався. 16 листопада, після приголомшливого краху FTX, компанія заморозила виведення коштів. Однак тоді вона підтвердила, що «не планує» подавати заяву про банкрутство і намагатиметься вирішити ситуацію «консенсусом».

Потім вони намагалися зібрати кошти, щоб уникнути неминучого. Повідомляється, що вони робили запит на інвестиції до Binance, однак та відмовилася через конфлікт інтересів. Окрім того, Genesis зверталася до кількох приватних інвестиційних компаній, але зрештою подала заяву про банкрутство відповідно до розділу 11 Кодекса про банкрутство США.

Що відбувається з Gemini?

Цю заяву було подано того ж тижня, коли SEC подала позов проти Genesis та її колишнього партнера Gemini через незареєстровані операції з цінними паперами.

Gemini — це криптобіржа, заснована близнюками Вінклвоссами, яка пропонувала подібний продукт «Earn» багатьом із цих криптокредиторів. Проблема полягає в тому, що робилося це партнерстві з Genesis. За умовами Earn, клієнти надсилали криптовалюту Gemini, маючи надію отримати прибуток. Щоб отримати прибуток для виплати своїм клієнтам, Gemini передавала депозити компанії Genesis, яка й інвестувала їх.

Близнюки Вінклвосси кажуть, що через продукт Earn Gemini заборгувала їм 900 млн доларів. Наразі Gemini заморозила виведення коштів з Earn.

Кемерон Вінклвосс відреагував на новини про банкрутство Genesis дописом у Twitter, в якому він пригрозив судовим позовом, якщо DCG і генеральний директор Баррі Сілберт не зроблять «справедливу пропозицію кредиторам». Він звинуватив Сілберта в «шахрайстві» і вимагав його відставки з посади генерального директора.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently. — Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023

DCG знаходиться в гущі подій

Для широкого ринку залучення DCG в цю справу є справжньою проблемою.

Ця компанія цифрових активів має долю в понад 200 криптокомпаніях, серед яких криптобіржа Kraken та емітент стейблкоїнів Circle. Найбільш резонансним є той факт, що вона є материнською компанією Grayscale Bitcoin Trust, який є найбільшим біткоїн-фондом у світі. Після обвалу FTX та негараздів, які випали на долю DCG, люди почали більш ретельно цікавитися безпекою резервів цієї компанії.

Фонд торгується з величезною знижкою по відношенню до вартості своїх чистих активів, причому після скандалу з FTX вона досягла 50%. Два тижні тому я зробив аналіз цієї тенденції після того, як фонд дещо відновився і торгувався зі 37%-ою знижкою. Наразі ця знижка становить 40%.

DCG також володіє CoinDesk, що публікує новини про криптовалюту. Зараз вони розглядають можливість продажу цього новинного порталу. За іронією долі, саме цей сайт новин першим опублікував інформацію про FTX, яка викликала труднощі для DCG.

«В останні кілька місяців ми спостерігаємо численні ознаки інтересу до CoinDesk», — заявив цього тижня керівник компанії Кевін Ворт.

Щодо Сілберта, минулого тижня цей бойовий генеральний директор написав у Twitter: «складно поставити під сумнів мою чесність та добрі наміри після того, як я витратив десять років, вкладав все в компанію (DCG і простір) і максимально зосереджувався на тому, щоб робити все правильно)».

DCG відреагувала на весь цей хаос скороченням своїх дивідендів, акціонерам повідомили, що компанія зосереджується на зміцненні власного балансу.

«У відповідь на поточну ринкову ситуацію DCG зосереджується на зміцненні нашого балансу шляхом скорочення операційних витрат і збереження ліквідності. Таким чином, ми прийняли рішення призупинити виплату квартальних дивідендів DCG до подальшого повідомлення», — повідомила компанія DCG у вівторок.

Що це означає для криптовалюти?

Що стосується ринку в цілому, це продовження катастрофи, яку спричинив крах FTX. Зараження FTX не можна було уникнути, враховуючи діру в балансі цієї біржі в 8 млрд доларів. Чесно кажучи, навіть дещо дивно, наскільки добре криптогалузь витримує це.

Від початку року біткоїн зріс на 25%, ETH підвищився на 27%, причому обидва торгуються приблизно на тому ж рівні, що й до банкрутства біржі. Макроекономічний клімат виглядає дещо оптимістичнішим, ніж кілька місяців тому, оскільки більш м’які дані по інфляції змусили інвесторів зробити ставку, що центральні банки змінять свою політику високих відсоткових ставок раніше, ніж це передбачалося.

В самий розпал цієї кризи біткоїн коливався, але тримався вище 15 000 доларів.

Можливо, найбільшим недоліком в цій ситуації є те, що репутація криптовалюти продовжує зазнавати удару. Інституційне впровадження, ймовірно, знизиться, і нас попереду ще чекає довгий процес виправлення помилок.

Світова економіка балансує на межі рецесії, бо тяжка ноша високих відсоткових ставок продовжує висмоктувати ліквідність з ринків. На додаток до цього, інфляція залишається високою через кризу вартості життя в усьому світі, хоча останні кілька місяців картина виглядає більш позитивною. Крім того, позначається і війна в Європі.

Це величезні виклики для ринків, які знижують ціни на всіх ринках. Зараз панує така ж висока невизначеність, як і після Великого фінансового краху 2008 року. І окрім цих величезних загальних проблем, криптовалюта продовжує шкодити сама собі і викликає ще більший хаос.

Інвестори сподіваються, що хвиля скандалів 2022 року більше не піднесе сюрпризів. З огляду на те, наскільки жахливою є макроекономічна ситуація, їй більше не варто завдавати собі шкоди.