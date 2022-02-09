GlobalBlock став офіційним партнером Premier Sports Network (PSN) у галузі цифрових активів.

Завдяки цій співпраці GlobalBlock отримає доступ до провідних спортивних гравців та клубів і чудову можливість сприяти поширенню криптовалют у галузі спорту.

GlobalBlock UK, дочірня компанія GlobalBlock Digital Asset Trading Limited, оголосила про партнерство з провідною спортивною платформою Premier Sports Network (PSN), щоб просувати цифрові активи у світову спортивну індустрію.

У прес-релізі, який опублікували у CoinJournal у вівторок, говориться, що GlobalBlock UK тепер є офіційним партнером PSN у галузі цифрових активів.

Завдяки цій угоді британський постачальник крипто-брокерських послуг отримає ексклюзивний доступ до спортивних лідерів по всьому світу.

Як зазначено в заяві компанії, особливо важливими є широкі можливості та партнерські угоди GlobalBlock, які компанія отримає завдяки взаємодії з англійською Прем’єр-лігою (EPL) та англійською Прем'єр-лігою з регбі (Premiership Rugby).

Допомога в поширенні криптовалют та освітніх питаннях

Керівник відділу партнерських відносин в GlobalBlock Бен Смол зазначив, що в галузі спорту при здійсненні платежів все частіше використовують криптовалюти. Він вказав, що кількість клубів, гравців та компаній, які виплачують зарплату або укладають спонсорські угоди в криптовалюті, зростає все більше, і це «величезна можливість» для зростання.

«Це надзвичайно цікава для нас угода, і ми раді бути офіційним партнером PSN у галузі цифрових активів. На нашу думку, це величезна можливість для росту GlobalBlock, яка дозволить не лише отримати прибутки від того, що у спорті все більше використовують криптовалюти, але й слугуватиме для просвітлення зацікавлених сторін PSN», — додав Смолл.

Кай Маккечні, керівник відділу маркетингу в PSN, повідомив, що таке партнерство допоможе покращити криптоосвіту.

«Відсутність криптоосвіти та крипторегулювання у спортивному секторі є ключовими питаннями, які необхідно вирішити, і разом з GlobalBlock ми надамо цій галузі надійний сервіс», – сказав Маккечні.

Ця партнерська угода дозволить GlobalBlock UK працювати з PSN над кількома проєктами, зокрема направлення в спортивні клуби та навчальні семінари. Компанію цифрових активів також представлять в журналі та інформаційних листах PSN.

GlobalBlock Limited заснували в 2018 році і зареєстрували у Великій Британії як бізнес, що займається криптоактивами. Компанія, яка надає послуги з торгівлі та безпечного зберігання для фізичних осіб та організацій, подала заявку на отримання повної ліцензії від Управління з фінансового регулювання (FCA).

Все частіше EPL спостерігає, як клуби розглядають можливість використання криптовалют у своєму бізнесі, адже все більше спортивних організацій переходять на невзаємозамінні токени (NFT) та фан-токени.