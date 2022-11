CZ, генеральний директор Binance, оголосив, що, після того як стало відомо про відносини Alameda з FTX, біржа відмовляється від своїх активів FTT

Alameda володіє 40% FTT (нативний токен FTX) на суму 14,6 млрд доларів США

В доступі є мінімум інформації про те, як деноміновані 8 млрд доларів зобов’язань компанії Alameda

Бенкман-Фрід заснував Alameda та FTX, однак він відстоює конфлікт інтересів

Обсяги FTT є низькими, тому неліквідність завадить Alameda продати свої FTT

Alameda запропонувала CZ придбати його FTT за ціною 22 долари США за токен, адже зростає занепокоєння, що тиск продажів обвалить ринок

CZ стверджує, щоб провести такий продаж, потрібно декілька місяців

У мене виникає питання: чому криптовалюта знову проходить через це?

Ми ж живемо у світі блокчейну, хіба так важко провести це в блокчейні?

Невже знову?

Оскільки криптоінвестори й досі переживають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) від літнього обвалу криптовалют, і зараз, здається, половина галузі вже відновлюється, та виникає відчуття дежавю. І хто ж зіграє роль лиходія цього разу, як не FTX, цей «білий лицар», який втрутився в ситуацію в останню хвилину, щоб допомогти компаніям Celsius і BlockFi.

Що ж трапилося?

Свого часу – а в термінах криптопростору це означає лише пару років тому – Binance допомогла інкубувати FTX, який сьогодні став їхнім найбільшим конкурентом.

Минулого року вони позбулися пакету акцій та отримали за ці свої охайні інвестиції 2,1 млрд доларів. Однак оплата була не готівкою, натомість їм заплатили за допомогою стейблкоїну BUSD і, що важливо, за допомогою FTT – нативного токена FTX.

Проблеми виникли з платежем, що проводився в FTT. CZ, генеральний директор Binance, повідомив у Twitter, що «у зв’язку з нещодавніми викриттями ми вирішили ліквідувати будь-які залишки FTT у наших запасах».

Він додав, що «ми спробуємо зробити це таким чином, щоб мінімізувати вплив на ринок. Через ринкові умови та обмежену ліквідність ми очікуємо, що це займе кілька місяців».

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Що ж стало відомо про FTX?

Повідомлення CZ стало відповіддю на історію CoinDesk про баланс торгової компанії Alameda Research.

Alameda є (начебто) дочірньою компанією FTX, хоча деталі виглядають дещо туманно. Цей хедж-фонд/торгову фірму заснував Сем Бенкман-Фрід – той самий Сем, який очолює FTХ і який вже давно зіштовхується з проблемою конфлікту інтересів між цими двома компаніями.

Біржі живуть і вмирають завдяки своїй ліквідності, і її найважче досягти, коли запускаєш нову біржу. Трейдери йтимуть за ліквідністю, але коли ви починаєте, маючи нульову ліквідність, у вас не буде трейдерів. І, за визначенням, ліквідність надходить лише від трейдерів. Отож, це схоже на проблему курки та яйця.

Бенкман-Фрід вирішив цю проблему курки та яйця, адже він проводив багато угод Alameda, використовуючи FTX, і таким чином збільшив ліквідність. Невдовзі FTX вже набирав оберти, і його зростання було феноменальним (його запустили лише три роки тому, коли Бенкман-Фрід у двадцятирічному віці увірвався до клубу мільярдерів).

Питання щодо конфлікту інтересів криється в тому, яку інформацію Alameda отримує на ринку, а звичайні трейдери – ні. Бенкман-Фрід відкидав ці закиди, однак реальність така, що Alameda є одним із найбільших постачальників ліквідності на біржі та активно торгує проти клієнтів. Навіть якщо припустити, що все ведеться чесно, легко простежується конфлікт інтересів.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Однак ці дві компанії поєднуються іншими плутаними лініями. Незважаючи на те, що вони «є двома окремими бізнесами», CoinDesk повідомив, що «розділ між ними руйнується в ключовому місці: в балансі Alameda; про це стало відомо з приватного фінансового документу, до якого отримав доступ CoinDesk».

Станом на 30 червня активи Alameda налічували 14,6 млрд доларів США, з них 3,66 млрд доларів становили «розблоковані FTT», а 2,16 млрд доларів – це «застава FTT». Нижче зображено схему розподілу активів, як бачимо, велику частку займає криптовалюта Solana, в яку Сем Бенкман-Фрід інвестував першим, він і досі залишається її активним прихильником.

Очевидно, цей баланс викликає деяку тривогу, адже ці інструменти дуже корелюються між собою. Але токен FTT значно виділяється, на нього припадає приголомшливі 40% (між заблокованими та розблокованими активами). Зрештою, FTT – це токен, який створила FTX.

Наскільки серйозні занепокоєння викликає токен FTX?

Справа не лише в кровозмісних зв’язках між компаніями, і не в тому, що FTX створили з повітря, і зараз вона займає 40% балансу. А в тому, що тут теж є проблема ліквідності.

Зараз, коли я пишу цю статтю, ринкова капіталізація токену FTT становить 3 млрд доларів (за даними CoinMarketCap), а повністю розбавлена ринкова капіталізація складає 7,9 млрд доларів. Тепер ви бачите проблему: Alameda тримає 3,7 млрд доларів цієї ринкової капіталізації, а також ще 2,2 млрд доларів у вигляді «застави FTT». Можете придумати будь-яку теорію, чому так; вона буде така ж чудова, як і моя, адже я не маю жодного уявлення, що це означає.

Інші активи, що фігурують у звіті CoinDesk, також викликають занепокоєння. Одним із них є SRM – нативний токен децентралізованої біржі Serum, яку заснував, як ви вже здогадалися, Сем Бенкман-Фрід.

Також згадується ще три токени: MAPS, OXY і FIDA. Не буду вдавати, що мені про них багато відомо, однак сам цей факт загострює проблему. Знову ж таки, вони дуже неліквідні – набагато більше, ніж FTT.

Отож, це велике питання підводить нас до зобов’язань. FTX має на своєму балансі зобов’язання на загальну суму 8 млрд доларів, з яких 7,4 млрд доларів – це кредити. Мені не вдалося знайти більше інформації про них, але, безперечно, ця цифра викликає занепокоєння, якщо порівняти їх з неліквідними активами, які ми згадали вище.

Варто зазначити, що серед зобов’язань згадується FTT. Це могло б суттєво заспокоїти, адже така проблема «фантомних» активів могла б стосуватися і зобов’язань.

Однак ми не маємо жодного уявлення, у чому деномінована основна частина цих зобов’язань. Я ні на мить не думаю, що Alameda може виявитися неплатоспроможною; це сценарій кінця світу – купа фіатних зобов’язань, бо активи просто не можна масово ліквідувати, щоб виконати ці зобов’язання. Можливо, токен помилково переоцінюють, враховуючи його зв’язки з FTX і той факт, що FTT можна створити з повітря, і він має таку низьку ліквідність.

У цій таблиці видно все. Останні 6 місяців щоденні обсяги торгів у середньому становили 25 млн доларів, а цього тижня, коли цю історію почали активно обговорювати, вони почали зростати. Alameda просто не зможе ліквідувати значну частину своїх запасів FTT і при цьому не знизити ринкову ціну. Таким чином, активи компанії на папері значно перевищують їхню вартість у реальному житті.

Отож, що відбувається, коли Binance продає?

Таким чином, CZ злякався оприлюдненої інформації про токен FTT. Передбачувана відсутність базової цінності – це одне, а створення токену з нічого та використання його з метою підтримки балансів – це вже інше. От тут і з’являється замовлення на продаж.

Цікаво, що CZ опублікував загадковий твіт про те, що «ми не будемо підтримувати людей, які лобіюють проти інших гравців галузі за їхніми ж спинами», що дозволяє припустити, що це щось більше, аніж занепокоєння стосовно відносин між Alameda та FTX.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

І хоча ми не знаємо, яка частина виплат Binance від FTX, що склали 2,1 млрд доларів США, деномінована в BUSD і FTT, немає сумніву, що вона є значною порівняно з тією ліквідністю, що торгується на ринку; за чутками, її загальна сума становить 500 млн доларів.

Саме тому генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон запропонувала викупити всі FTT, які належать CZ, за ціною 22 долари за токен. На момент написання статті ринкова ціна токена становила 22,20 долара. CZ визнав ситуацію з ліквідністю, коли зазначив, що виконання замовлення на продаж займе декілька місяців.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Раніше Керолайн вже пояснила, що балансовий звіт, що згадується у звіті CoinDesk, був неповним, однак це не переконало CZ відмовитися від продажу.

Мої думки

Як зазвичай буває, тут не вистачає ясності.

Про це свідчать коментарі Еллісон про те, що їхній баланс був неповним. Однак дозвольте запитати: чому в галузі, яка створена на блокчейні, так часто виникають проблеми з прозорістю? Чому ми не можемо дозволити великим гравцям виставляти в мережі їхні активи та балансові звіти, щоб усі могли бачити?

Таку ж картину ми спостерігали під час фіаско Terra, тоді ніхто не знав, яким капіталом володіє Luna Foundation Guard, яка відчайдушно позбавлялася біткоїнів, щоб зберегти прив’язку до долара.

І знову повторюється дежавю: все більш запутано, ніж сімейні стосунки роду Ланністерів (персонажі «Гри престолів»). Alameda володіє токенами FTT, які випустила FTX, у яку інвестувала біржа Binance, яка отримала виплати у FTT. Зі сторони це схоже на божевілля.

Така ж ситуація була з компанією Three Arrows Capital, яка тримала Luna. І біржа BlockFi також володіла цією монетою. А потім Celsius і Voyager Digital. І цей список можна продовжити. Тerra та біткоїн, який обвалювався, були пов’язані один з одним і пішли в неприємне круте піке, і все обвалилося, як картковий будиночок.

Не думаю, що і тут буде так. FTX виглядає нормально, і я вірю, що Alameda добре підготувалася. Однак вказана вище інформація викликає занепокоєння, і кумедно, що мені доводиться міркувати про це в першу чергу. Я вже мовчу про заплутані зв’язки між ними, що погано для всіх учасників.

Це лише припущення. Звичайно, у нас немає інформації про зобов’язання в балансі Alameda. Якщо вони складають 8 млрд доларів США, може виникнути проблема. Але знову ж таки, ми нічого не знаємо.

Це ж криптовалюта, чому б нам просто не розкрити дані в блокчейні і не припинити обговорювати це в Інтернеті? Ми бачили цей фільм дуже багато разів, він вже втомлює.