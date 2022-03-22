Позабіржову криптотранзакцію Goldman допомогла здійснити компанія Майкла Новограца Galaxy Digital Holdings.

Як стало відомо, компанія Goldman Sachs завершила свою першу позабіржову торгівлю криптовалютними деривативами. Це був перший великий американський банк, який зайшов на ринок криптовалютних опціонів, який активно розвивається.

Про це стало відомо в понеділок. Банк здійснив першу позабіржову торгівлю криптовалютою, при цьому використали такий дериватив від BTC, який розраховується готівкою.

За даними звіту каналу CNBC, Goldman об'єднався з Galaxy Digital, щоб успішно виконати опціон на біткоїн без поставки.

Ентоні Скарамуччі з SkyBridge Capital зазначив, що Galaxy Digital також допоміг компанії здійснити першу позабіржову торгівлю криптовалютою.

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩ Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 21, 2022

Криптовалюта дозріла як клас активів

Це вже не перший випадок, коли Goldman Sachs надає своїм клієнтам доступ до форвардів без поставки та біржових опціонів.

Однак позабіржова торгівля стала «першим великим кроком», що підкреслює підвищений інтерес до криптоінвестицій з боку інституційних інвесторів. Це відбувається, бо традиційні фінанси продовжують демонструвати зміну настроїв щодо цифрових активів.

Макс Мінтон з Goldman Sachs, керівник відділу цифрових активів банку у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомив, що така торгівля є показником того, що криптовалюта як клас активів дозріває. І він зазначив, що позабіржова торгівля знаменує собою важливий етап у загальних планах банку щодо цифрових активів, які, за його словами, обертаються навколо ринку криптовалютних опціонів.

Співпрезидент Galaxy Демієн Вандервілт зазначив, що те, що Goldman провів позабіржову торгівлю біткоїнами, це є першим кроком великого банку на цьому шляху, і клієнти отримають вигоду від «прямого доступу до ринку криптовалют, який можна налаштувати на свій смак».

Біткоїни та інші криптоактиви привертають до себе все більшу увагу, хоча раніше основні інвестори, зокрема традиційні фінансові установи, ставилисьдо них індиферентно.

Сьогодні декілька провідних банків, хедж-фонди, ендавменти, сімейні компанії і суверенні фонди добробуту мають криптовалюти в своїх портфелях.