Позабіржову криптотранзакцію Goldman допомогла здійснити компанія Майкла Новограца Galaxy Digital Holdings.

Як стало відомо, компанія Goldman Sachs завершила свою першу позабіржову торгівлю криптовалютними деривативами. Це був перший великий американський банк, який зайшов на ринок криптовалютних опціонів, який активно розвивається.

Про це стало відомо в понеділок. Банк здійснив першу позабіржову торгівлю криптовалютою, при цьому використали такий дериватив від BTC, який розраховується готівкою.

За даними звіту каналу CNBC, Goldman об'єднався з Galaxy Digital, щоб успішно виконати опціон на біткоїн без поставки.

Ентоні Скарамуччі з SkyBridge Capital зазначив, що Galaxy Digital також допоміг компанії здійснити першу позабіржову торгівлю криптовалютою.

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩

Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 21, 2022