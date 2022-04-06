Компанія Goldman Sachs Group Inc. оголосила про плани здійснювати позабіржову торгівлю (OTC) опціонами на Ethereum (ETH). За словами глави банку Андрія Казанцева, рішення запропонувати позабіржову торгівлю опціонами на Ethereum виникло через зростання інтересу клієнтів до Ethereum, який є другою криптовалютою за ринковою капіталізацією.

У вівторок під час вебінару для клієнтів, який проводив Goldman Sachs, Андрій заявив, що гігант з Волл-стріт планує продавати опціони на Ethereum з розрахунками готівкою «своєчасно». У банку не вказали конкретних термінів, коли вони планують розпочати позабіржову торгівлю опціонами на ETH.

Такі плани щодо опціонів на ETH оприлюднили відразу після того, як Goldman Sachs почав пропонувати позабіржові опціони на біткоїн. Минулого місяця компанія запровадила такий варіант для біткоїну.

Попит на криптоопціони з боку інвесторів

Попит на торгівлю опціонами з боку криптоінвесторів зростає, адже вони використовують їх для збільшення прибутків та зниження ризиків.

По-друге, позабіржові операції, як правило, є більш масштабними операціями, які організовуються таємно.

Під час вебінару співробітник відділу цифрових активів у Goldman на ім’я Джордж Левін-Сміт зазначив, що клієнти у своїх розмовах все частіше згадують Ethereum, який тепер розглядається як «клас активів, який щонайкраще підходить для інвестицій».

Наразі Goldman Sachs не пропонує спотової торгівлі криптовалютами, лише торгівлю опціонами. Однак компанія надає доступ до канадських та європейських біржових товарів, якими клієнти можуть скористатися.

Ефективність Ethereum (ETH)

Після проходження останнього важливого тесту, під час якого компанія мала завершити довгоочікуване оновлення програмного забезпечення, відоме як «злиття», ціна Ethereum (ETH) зросла більше ніж на 32%.

У разі успіху «злиття» це буде найважливіше технічне оновлення з моменту запуску Ethereum, який відбувся у 2015 році. Основна мета цього оновлення — зменшити вуглецевий слід від Ethereum, а також покращити масштабованість та ефективність цього блокчейну.