Протягом останніх тижнів Graph (GRT) значно впав, а зараз нарешті знову готовий зростати. Період консолідації завершився, і монета може піднятися вгору. Але як буде виглядати цей висхідний тренд? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо основні моменти:

Останніми днями GRT сягнув дна на рівні 0,317 долара.

Після консолідації токен знову зростає і за останні 3 дні збільшився на понад 20%.

На момент виходу статті GRT торгувався за 0,3885 долара, тобто за останні 24 години зріс на 6%.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Graph (GRT) повернути підтримку на рівні 0,4 долара?

Важливим завданням для биків GRT буде відновити підтримку в 0,4 долара. Окрім того, це точка опору накладних витрат, яка може стати вирішальною найближчими днями. Під час попередніх торгових сесій GRT кілька разів намагався сягнути 0,4 долара, але майже щоразу зазнав невдачі. Немає підстав вважати, що цього разу все буде по-іншому.

На момент виходу статті токен торгувався за 0,3885 долара. Ми очікуємо, що найближчими днями його ціна наблизиться або навіть трохи перевищить позначку в 0,4 долара. Проте існують дуже малі шанси, що GRT зможе зрости вище цього рівня.

Прогнозуємо, що буде навпаки, і монета знову зазнає невдачі, і коли це станеться, вона повернеться до своєї наступної зони підтримки на рівні 0,317 долара. Але якщо бики зможуть утримати позиції й перевищити позначку 0,4 долара, тоді монета зможе зрости на 25%, а потім розпочнеться корекція.

Довгостроковий прогноз для Graph (GRT)

Довгостроковий прогноз для Graph (GRT) залишається дуже позитивним. Так, на початку цього року монета зазнала значного тиску.

Вірогідно, в найближчі кілька тижнів монета продовжить коливатися, але аналітики вважають, що GRT націлений принести гарні прибутки у 2022 році. Тому рекомендуємо довгостроковим інвесторам придбати цей гідний актив і утримувати його певний час.