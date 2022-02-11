Підтверджуючи стурбованість Центрального банку Індії криптовалютами, голова Резервного банку Індії (РБІ) Шактиканта Дас у четвер заявив, що криптовалюти становлять велику загрозу фінансовій та макроекономічній стабільності Індії. Також він застеріг інвесторів, які ще не інвестували в цифрові активи.

На пресконференції Шактиканта повідомив:

«Що стосується криптовалют, РБІ має дуже чітку позицію. Приватні криптовалюти становлять велику загрозу нашій фінансовій та макроекономічній стабільності. Вони підірвуть здатність РБІ вирішувати питання, пов’язані з фінансовою стабільністю. Гадаю, мій обов’язок — сказати інвесторам, що вони повинні пам’ятати, що, вкладаючи кошти в криптовалюти, вони інвестують на власний ризик. Вони мають пам’ятати, що ці криптовалюти не мають жодного базового (активу)… навіть тюльпана».

Коментарі Даса стали черговим ударом по криптоіндустрії в Індії після того, як міністерка фінансів Союзу Нірмала Сітхараман ввела податок у розмірі 30% на криптоактиви, зокрема невзаємозамінні токени (NFT). Нірмала також наклала додатковий 1% податку, що стягується з джерела (TDS) за кожну криптовалютну транзакцію.

Проєкт Індії щодо цифрової валюти центрального банку

(CBDC)

Криптоспільнота в Індії також з нетерпінням чекає на запропоновану цифрову валюту Центрального банку, над якою, як кажуть, працює Резервний банк Індії (РБІ).

Однак під час пресконференції губернатор РБІ не назвав терміни запуску CBDC.

Стосовно CBDC губернатор сказав так:

«Ми не можемо вказати терміни для CBDC. Але я можу сказати, що все, що ми робимо, робимо дуже обачно і обережно. Ми маємо пам’ятати про такі ризики, як кібербезпека та фальсифікація. Тому діємо обережно і не можемо зазначити терміни».

Однак губернатор підтвердив, що робота над CBDC триває: і над моделлю для роздрібних покупців, і над моделлю для оптових. Проте він не зміг підтвердити, яку із цих двох моделей випробують першою.

Губернатор зазначив:

«Яку модель випробують першою, це ми вирішимо пізніше… Коли це стосується цифрової валюти центрального банку, тут ми не співпрацюємо з жодними зовнішніми агентствами. Ми працюємо з CBDC у нашій екосистемі. Будь-яке рішення про співпрацю з іншими агентствами будемо приймати пізніше. Ми відкриті і готові випробувати всі можливі технології для CBDC. В залежності від випадку використання. Тобто не будемо вибирати цей варіант, чи інший».

Проте стався деякий витік інформації про те, коли індійцям слід очікувати CBDC. Міністерка фінансів Союзу Нірмала Сітхараман сказала, що РБІ введе цифрову рупію в наступному фінансовому році.