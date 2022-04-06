Останній тиждень був досить успішним для Harmony (ONE) . Прибутки монети вимірювалися двозначними числами, але, незважаючи на це, вона не змогла подолати важливу зону опору. Однак ми очікуємо, що монета зміцниться і піде вгору. Розглянемо деякі важливі моменти:

Протягом останніх 7 днів Harmony зіткнувся із серйозним опором на рівні 0,18 долара.

ONE здійснив кілька невдалих спроб подолати цей поріг, а потім відкотився.

Цілком ймовірно, що цього тижня монета ще раз спробує подолати цей бар'єр цю зону, і ця спроба буде успішною.

Джерело даних: Tradingview

Harmony (ONE) – як це досягне 0,27 долара

Немає жодних сумнівів, криптовалютний ринок зараз зростає. Після дуже важкого періоду на початку року, здається, більшість монет змогли відновитися, і зараз для них є єдиний шлях – вгору. Однак, незважаючи на те, що Harmony здобула значні здобутки, монета не змогла подолати 200-денну SMA на рівні 0,18 долара.

Саме тому ONE, схоже, дещо збавив оберти. Однак, дивлячись на цінову дію сьогодні, бачимо, що монета консолідується на рівні 0,16 долара. Цілком ймовірно, що протягом наступного тижня ONE нарешті перевищить 0,18 долара.

Як тільки це станеться, бики отримають повний контроль і, ймовірно, підштовхнуть монету до 0,27 долара, і лише потім варто очікувати відкат. Це означає, що поточна ціна зросте майже на 70%.

Чому варто звернути увагу на Harmony (ONE)

Враховуючи нещодавнє зростання, ONE досі торгується майже на 60% від своїх історичних максимумів на рівні 0,38 долара. Той бичачий імпульс, який ми спостерігаємо на ринку зараз, робить монету гідним активом і для короткострокових, і для довгострокових інвесторів.

Головне завдання зараз — стежити за тим, скільки часу знадобиться ONE, щоб перетнути позначку в 0,18 долара. Як тільки це станеться, очікуйте вирішальну висхідну тенденцію, яка дозволить з легкістю отримати двозначні прибутки найближчим часом.