Через макроекономічні фактори та посилення геополітичного тиску починаючи з січня Harmony (ONE) падає. Хоча були періоди, коли токен збирався зростати, але він завжди падав. Але чи зміниться зараз ця ситуація? Розглянемо основні моменти:

Спостерігається зона великого попиту на Harmony (ONE) в діапазоні між 0,106 і 0,121 долара.

На момент виходу статті монета торгувалася трохи вище 0,125 долара.

Якщо ONE увійде в цю зону, можливо, збільшеться купівельна активність з боку биків.

Джерело даних: Tradingview

Чи може Harmony (ONE) почати зростати?

Як зазначалося вище, протягом більшої частини 2022 року у Harmony (ONE) спостерігався здебільшого спадний тренд. Існують мізерні шанси, що ця ведмежа тенденція зміниться найближчим часом. Настрої на ринку криптовалют залишаються в основному песимістичними, адже інвестори враховують посилення макроекономічного та геополітичного тиску.

Проте Harmony (ONE) може продемонструвати короткострокове зростання. Зараз монета прямує до важливої зони попиту в діапазоні 0,106-0,121 долара. Ймовірно, це спровокує бичачий забіг, завдяки якому ONE може зрости до 0,164 в найближчій перспективі.

Тобто поточна ціна зросте на 30%, на момент виходу статті ціна токена становила 0,125 долара. Проте малоймовірно, що монета продовжить зростати вище 0,164 долара. Скоріше за все, ONE відкотиться, як тільки протестує цю ціну, і буде намагатися знайти більший попит.

Чому недооцінюють Harmony (ONE)?

Головним завданням для будь-якого інвестора є знайти недооцінений криптоактив, і одним із таких є Harmony (ONE). Ця монета різко впала від своїх історичних максимумів і протягом більшої частини 2022 року демонструє збитки.

Однак цей проєкт має великий потенціал і дуже гарні базові основи. Насправді загальний прогноз для Harmony на 2022 рік залишається позитивним, незважаючи на нещодавні втрати. Це чудовий актив, який варто придбати прямо зараз.