Останні сім днів видалися досить тяжкими для Harmony (ONE) . Монета буквально впала, але наразі спостерігається деяке відновлення. Та чи будуть ці досягнення короткочасними, чи побачимо більш стійке зростання найближчим днями? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо ключові моменти:

За останні 7 днів токен Harmony (ONE) знизився більше ніж на 20%, але вже компенсував деякі з цих втрат.

На момент виходу стаття ця монета торгувалася за 0,1948 долара, тобто за останні 24 години зросла на 6%.

Щоб розпочався бичачий забіг, ONE має подолати важливу зону опору в 0,225 долара.

Джерело даних: Tradingview

Harmony (ONE): аналіз та ціновий прогноз

Зростання, яке спостерігається у Harmony (ONE) протягом останніх 24 годин, є досить стійким. Монета вже здорожчала на 6%, але в тижневому підсумку залишається в мінусі, бо останні 7 днів були бурхливі. Та незважаючи на висхідну траєкторію, індикатори свідчать, що ONE досі залишається на ведмежій території.

Для початку, монета торгується нижче своєї 200-денної SMA на рівні 0,2 долара. Будемо спостерігати, чи зможе токен подолати цей важливий поріг. Також, щоб виник тривалий бичачий забіг, монета має перевищити опір на рівні 0,22 долара. Якщо цього не станеться, Harmony (ONE) повернеться до своєї наступної зони підтримки в 0,163 долара.

Чи варто зараз купувати Harmony (ONE)

Обвал криптовалютного ринку, який спостерігався в січні цього року, означав, що більшість монет все падали і падали. ONE не став винятком. Цей токен дійсно просів, і тому зараз чудовий шанс для інвесторів, які хотіли дешево придбати його.

До того ж, базові принципи, які лежать в основі Harmony (ONE), цілком надійні. Інвесторам, які будують довгострокові плани, варто звернути увагу на цей токен.