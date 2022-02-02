Helium (HNT/USD) знову падає?

Токен Helium стає все більше популярним серед трейдерів і власників криптовалют.

Токен HNT може продовжити падати, якщо йому вдасться подолати позначку в 30 доларів.

З листопада 2021 року HNT формує все нижчі й нижчі мінімуми та максимуми.

Поясненням цьому криється в процесі майнінгу, який надається корпорацією. Поточний відкат Helium вказує на серйозне потенційне зниження.

Helium Network – децентралізоване бездротове з’єднання, яке дозволяє пристроям з будь-якої точки світу безпечно отримувати доступ до Інтернету. Завдяки надійній архітектурі з відкритим вихідним кодом розробники можуть проєктувати малопотужні пристрої, підключені до Інтернету, за низькою ціною та з більш високою швидкістю.

Падіння почалося, коли ціна сягнула останньої цілі в 42-50 доларів, і ведмеді дуже тиснути на ціни, так що токен втратив більше 65% починаючи з листопада. Це коригування могло завершитися ще минулого, коли вартість Helium знайшла значну підтримку на точці опору S2, а також на ключовому рівні в 20 доларів.

Джерело: TradingView

Отож, в осяжному майбутньому ціна криптовалюти може почати зростати, як це спостерігалося цього тижня. Та на шляху ціноутворення Helium є один камінь спотикання.

Ціна Helium падає нижче лінії тренду

У середині 2021 року ціна Helium встановила лінію тренду, за яким ціни зростали. Після останнього обвалу криптовалюта порушила цю лінії тренду. Відповідно, ціна може почати падати.

Ми передбачаємо, що ціна токена впаде до наступної ключової зони, якщо йому не вдасться повернути лінію тренду цього тижня. Діапазон підтримки знаходиться в районі 9-11,75 долара. Якщо ви хочете долучитися і придбати собі Helium, можливо, зараз ідеальний час це зробити.

Токен HNT демонструє розворот висхідної тенденції, особливо це видно на тижневому графіку. Інвесторам Helium варто розпродати свої токени або принаймні їх частину, щоб потім придбати Helium за нижчою ціною; особливо вигідно буде це зробити в області B циклу ABC на рівні 61,8%-78,6% корекції Фібоначчі.