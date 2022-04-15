Генеральний директор Amazon Енді Джессі сказав, що гігант електронної торгівлі не збирається найближчим часом приймати платежі в криптовалюті, але вважає, що у майбутньому криптовалютний сектор може зрости ще більше.

Про це Джессі заявив у четвер під час інтерв’ю каналу CNBC і повідомив ведучому програми «Squawk Box» Ендрю Россу Соркіну:

«Навряд чи ми будемо приймати криптовалюту в якості оплати за роздрібну торгівлю найближчим часом, але я вірю, що поступово криптопростір зростатиме все більше й більше».

Ці коментарі керівника Amazon пролунали в той час, коли багато компаній продовжують схилятися до думки, що варто примати криптовалютні платежі. Й інтернет-компанія також продемонструвала певні наміри щодо цього, коли у 2021 році рекламувала експерта з криптовалют та блокчейну.

Проте, схоже, не варто очікувати, що найближчим часом найбільший світовий онлайн-бізнес, що займається роздрібною торгівлею, почне приймати платежі в криптовалюті.

Можливо, Amazon буде продавати NFT

Невзаємозамінні токени (NFT) завоювують все більшу популярність, і майже кожна солідна компанія або вже використовує цифрові активи, або збирається це зробити. Британський уряд є одним із тих, хто хоче створити NFT у 2022 році.

Тому не дивно, що Amazon може почати продавати NFT. Обсяги продажів NFT налічують мільярди доларів, і, ймовірно, цього року вдасться перевищити 17,6 мільярда доларів, отриманих минулого року.

За словами Джессі, цей сектор може зрости ще більше, і, можливо, Amazon займеться вивченням бізнесу з продажу NFT. eBay, який є конкурентом Amazon в роздрібній онлайн-торгівлі, вже продає NFT на своїй платформі.

«Гадаю, що в майбутньому такі зміни можуть статися на нашій платформі», — сказав керівник компанії каналу CNBC.

Коментарі генерального директора Amazon з’явилися після того, як він написав свій перший лист акціонерам відтоді, як в 2021 році він змінив на посаді засновника Amazon Джеффа Безоса. Він стверджує, що не володіє жодними біткоїнами чи NFT.