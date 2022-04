Генеральний директор Robinhood Володимир Тенєв вважає, що Dogecoin (DOGE-USD) може стати повсякденною «валютою Інтернету».

За словами керівника Robinhood, все, що для цього може знадобитися, — це кілька вдосконалень, які можуть перетворити мем-монету на швидшу і навіть дешевшу валюту для платежів.

Він виклав свою думку в дописі у Twitter і зробив кілька пропозицій щодо того, що варто зробити розробникам Dogecoin, щоб DOGE став «народною валютою».

Can #Doge truly be the future currency of the Internet and the people? As we added the ability to send/receive DOGE on Robinhood, I’ve been thinking about what that would take.

Тенєв стверджує, що транзакційні комісії Dogecoin «і так мізерні» після оновлення 1.14.5, що відбулося в листопаді минулого року. Середня комісія за транзакцію в мережі становить 0,003 долара, а це набагато менше, ніж ті 3%, які стягують провідні постачальники карткових платежів.

Саме тому він пропонує покращити розмір блоку DOGE і час блокування. Він зазначає, що завдяки цьому Dogecoin збільшить свою загальну пропускну здатність до рівнів, які зараз має Visa.

Тенєв зазначає, що в даний момент пропускна здатність Dogecoin становить близько 40 транзакцій за секунду (TPS). Зрозуміло, що це тому що розмір блоку криптовалюти дорівнює 1 МБ, а час блокування становить 1 хвилину.

Для порівняння, Visa може обробляти до 65 000 TPS. Щоб обігнати VISA, Dogecoin має збільшити свою пропускну здатність у 10 000 разів. Схоже, це буде серйозний виклик. Однак керівник Robinhood вважає, що розробники DOGE можуть з легкістю вирішити цю проблему, якщо збільшать розмір блоку.

«Якщо розмір блоку буде становити 1 ГБ (а пізніше 10 ГБ), це забезпечить ту пропускну здатність, яка знадобиться глобальній валюті в осяжному майбутньому. Для вирішення цієї проблеми не потрібні рішення L2», – зазначив він.

Тенєв додав, що розробники Dogecoin також мають дослідити, як зробити Dogecoin менш інфляційним, ніж він наразі є. За його словами, це можна зробити, запровадивши обмежену пропозицію токенів, як, наприклад, у біткоїну (BTC), кількість якого обмежена 21 мільйоном монет. У такому б випадку рівень інфляції Dogecoin з часом міг би знизитися.

Поточна пропозиція DOGE налічує 132 мільярди токенів, а інфляція перевищує 5%. Тенєв вважає, що завдяки фіксованій пропозиції вона може знизитися до 2%.

Деякі його пропозиції вже викликали критику, особливо що стосується збільшення розміру блоку, яке, ймовірно, має відбутися за рахунок децентралізації.

Тенєв визнає, що, якщо розмір блоку буде становити 10 ГБ, майнерам може знадобитися більш складне обладнання, якщо вони захочуть запустити повний вузол, і саме тому деякі ентузіасти не зможуть брати участь у забезпеченні безпеки мережі. Це, на думку деяких експертів, є неприйнятним, адже призведе до більшої централізації мережі.

Тенєв припускає , що це може бути компромісом, який розробникам Dogecoin доведеться враховувати, якщо вони вирішать розглянути його пропозицію.

It's definitely NOT a good tradeoff. If you want independent decentralized money you need to be as robust as possible. You're defending the network against well funded and connected massive entities. If you make such tradeoffs in this battle, you lost before you enter the ring.

— Bitcoin LightningNetwork+ (@BTC_LN) April 15, 2022