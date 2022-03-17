Heroes of Mavia, стратегічна гра на базі блокчейну, а також багатокористувацька онлайн-гра (MMO), яку розробила Skrice Studios за підтримки Binance, оголосила про партнерство з Tribe Gaming, метою якого є створення P2P-ігор для кіберспорту. Tribe Gaming — це одна з найбільших кіберспортивних організацій у всьому світі.

Завдяки цьому партнерству Tribe зможе розширити свою діяльність в галузі кіберспорту і проникнути в ігровий сектор блокчейну. Tribe вже має певну популярність в галузі розробки мобільних ігор, а комп’ютерні ігри на базі блокчейну дають йому перевагу серед конкурентів.

Завдяки творцям та гравцям Tribe отримує понад 100 мільйонів переглядів на місяць.

Після оприлюднення новини про партнерство засновник і генеральний директор Tribe Gaming Патрік Карні заявив, що співпраця з Mavia принесла чудові можливості, і вони сподіваються, що майбутнє цього проєкту буде прекрасним, адже ось-ось має відбутися запуск гри «Heroes of Mavia».

Tribe володіє ділянками на фантастичному острові Мавія

У рамках цього партнерства Tribe тепер володіє десятками легендарних ділянок на фантастичному острові Мавія. Компанія має здійснити унікальний брендинг цих земельних ділянок, і тоді їхній бренд з’явиться у грі «Heroes of Mavia».

Окрім того, Tribe отримає ексклюзивні внутрішньоігрові скіни та прикраси, які виготовлені на замовлення та відповідають бренду Tribe.

Таке партнерство доводить, що Mavia, яку підтримують Crypto.com Capital, Binance Labs і Genblock Capital, робить ставку на кіберспортивні ігри. До того ж, це підтверджує, що Mavia є найбільшою P2E-грою для кіберспорту.

Коментуючи це партнерство, виконавчий продюсер Skrice Studios Іван Феусі сказав, що команда Skrice Studios рада, що її офіційним партнером став Tribe, і що для команди Mavia було важливо працювати з досвідченими професіоналами, адже вона хоче просувати свою гру в «конкурентоспроможне ігрове середовище та кіберспорт».