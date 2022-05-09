ICONFi, гібридна платформа для криптозаощаджень і стейкінгу, запускає для зручності користувачів сервіс My Crypto.

Як стало відомо Coin Journal із пресрелізу, цей сервіс дозволяє користувачам перевіряти баланси рахунків в режимі реального часу і додає API з криптобірж, зокрема Binance і Coinbase.

Кінець багатозадачності

Оскільки біржі пропонують різні токени та монети, користувачам криптовалют доводиться використовувати різні платформи. Трейдерам та інвесторам потрібно перевіряти свої баланси на біржах. Набридає постійно використовувати різноманітні біржові додатки, щоб перевірити свій баланс.

My Crypto вирішує цю проблему

My Crypto вирішує цю проблему, адже з його допомогою користувачі ICONFi можуть бачити баланси на кількох біржах, і тому керувати активами стає надзвичайно просто. Цей додаток не має доступу до активів і отримує лише API для читання.

Також тут можна порівняти прибутковість інвестицій від прямої торгівлі за допомогою ICONFi, адже пропонують кілька процентних ставок за депозитами. Керівник з розвитку в ICONFi Стів Чо заявив:

Ми очікуємо, що сервіс My Crypto вирішить проблему роботи з багатьма різними біржовими гаманцями. Окрім того, він показує загальну вартість криптовалютних активів користувача у BTC, а це дає змогу побачити, скільки криптовалютних активів є в біржових гаманцях та гаманці ICONFi загалом. Багато користувачів ICONFi розміщують свої BTC, ETH, USDT і USDC на акаунті ICONFi Flexible, адже тут можна отримати основні процентні ставки, і немає періоду блокування. Люди завжди хочуть отримувати максимальні прибутки від своїх дій, і користувачі ICONFi знають, що це найкращий варіант, який можна отримати, і при цьому не доведеться піддаватися ризикам від блокування, адже ринок криптовалют постійно змінюється.

Генеральний директор ICONFi Шон Кім додав:

Ідея ICONFi полягає в тому, щоб зробити криптопростір зрозумілим: ми хочемо надавати прості та зручні послуги криптофінансування всім користувачам криптовалют. ICONFi офіційно пропонує найвищі на ринку складні відсоткові ставки на BTC (без урахування токенів платформи), і це єдина платформа для криптозаощаджень, що надає своїм користувачам фіксовані ставки. Усі інші платформи знижують ставки, якщо користувачі інвестують більше криптовалют, і це звучить просто абсурдно. Користувачі повинні отримувати більші прибутки, якщо вони вкладають більше активів. Ми хочемо підтримати кожного користувача криптовалют, і щоб він отримав максимальні прибутки від своїх біткоїнів у легкий, простий і зручний спосіб.