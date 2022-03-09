Hive матиме екологічне обладнання для майнінгу на базі Intel

Hive Blockchain, публічна компанія з майнінгу криптовалют, підписала угоду про купівлю чіпів ASIC у виробника напівпровідників Intel. За повідомленням CoinTelegraph, ці чіпи будуть використовувати в новітньому обладнанні для майнінгу.

Якщо говорити про майнінг біткоїну, чіпи ASIC (спеціальна інтегральна схема) займаються вирішенням складних математичних задач, щоб створювати у ланцюгу нові блоки.

Hive домовився зі стороннім виробником про створення нових пристроїв. Виробник, який виготовлятиме обладнання на спецзамовлення, інтегрує чіпи Intel у нові пристрої для майнінгу біткоїну (BTC) з повітряним охолодженням.

Очікується, що хешрейт майнінгу подвоїться

Ця майнінгова компанія планує, що після введення в експлуатацію нового обладнання загальний хешрейт майнінгу біткоїну збільшиться майже вдвічі до 3,8 екзахешей за секунду (Eh/s). Нові пристрої почнуть використовувати у другій половині 2022 року.

Ці чіпи можуть знизити споживання електроенергії на 15%

Як зазначено у патенті Intel, чіпи також знизять споживання енергії під час майнінгу аж на цілих 15%. Зменшення споживання енергії може дозволити Hive використовувати більше пристроїв. В результаті чого хешрейт підвищиться ще більше.

За словами президента та головного операційного директора Hive Айдіна Кіліча, нове обладнання матиме вирішальне значення з точки зору забезпечення майбутнього розвитку компанії та її хешрейту в мережі.

Він додав, що компанія прагне «впроваджувати ці блокчейн-прискорювачі нового покоління в інфраструктуру зеленої енергетики [HIVE]».

Голова ради директорів HIVE Френк Холмс додав:

Intel прагне кинути виклик статус-кво та бажає використовувати енергоефективні продукти, і ці ідеї дуже добре поєднуються з нашими зобов’язаннями щодо ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління) та екологічно чистої енергії.

Уряди по всьому світу розглядають можливість заборони майнінгу біткоїнів

Штат Нью-Йорк та кілька країн розглядають можливість заборони майнінгу біткоїнів, щоб допомогти захистити навколишнє середовище та забезпечити більш потужне енергопостачання.

Hive буде використовувати в Техасі об'єкт, що працює на відновлюваних джерелах енергії, і це убезпечить компанію від таких скарг. Цей об’єкт є власністю Compute North, компанії, яка займається розвитком цифрової інфраструктури.

Hive видобуває BTC, ETH та ETC у кількох країнах

На даний момент Hive займається майнінгом у Швеції, Ісландії та Канаді, де видобуває Bitcoin, Ethereum та Ethereum Classic. Операція в Техасі буде першою, яку Hive здійснить на території США.