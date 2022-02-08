Останні кілька днів значна частина крипторинку демонструє досить непогане зростання. Не стала винятком і Zilliqa (ZIL) . Однак, незважаючи на короткостроковий бичачий імпульс, довгострокові перспективи цього токена виглядають нижчими порівняно з його побратимами. Розглянемо деякі важливі моменти:

Протягом останніх 12 місяців Zilliqa (ZIL) серйозно коливалася, і очікується, що це продовжиться і в 2022 році.

На момент написання статті токен зріс майже на 11% за 24 години і торгувався на рівні 0,05708 долара.

Ринкова капіталізація ZIL становить 705 мільйонів доларів, тому він ще має куди зростати.

Джерело даних: Tradingview

Zilliqa (ZIL): прогноз та аналіз цін

Починаючи з листопада минулого року Zilliqa (ZIL) постійно падав. Хоча були періоди, коли монета зростала, та загальний тренд в основному був ведмежим. Проте з'являються деякі ознаки, що Zilliqa (ZIL) може почати компенсувати деякі втрати, які вона отримала на початку 2022 року.

За останні 24 години токен зріс більше ніж на 11%, а минулого тижня – приблизно на 30%. Проте є дуже невеликі шанси, що ZIL відновить свої історичні максимуми найближчим часом. Дійсно, хоча ми очікуємо, що токен буде зростати цього року, але, скоріше за все, його здобутки будуть нижчими, ніж у його колег.

Чи варто все-таки інвестувати в Zilliqa (ZIL)?

Цілком зрозуміло, що через шалену волатильність цього токена, багато інвесторів уникатимуть Zilliqa (ZIL). Але не дозволяйте вводити вас в оману. Він залишається гідним вашої уваги активом, який раніше вже приносив прибутки своїм інвесторам.

Просто потрібно бути терплячим. Наразі ZIL не входить до 100 найкращих криптовалют. Проте його ринкова капіталізація становить близько 700 мільйонів доларів, і можемо посперечатися, потенціал для зростання в довгостроковій перспективі все ще існує.