Сектор GameFI став одним із найпопулярніших у криптопросторі, і на це є поважні причини. Ці активи зростають колосальними темпами, й інвестори намагаються отримати якнабільшу користь від цього зростання. Отже, чому сектор GameFI зросте до величезних розмірів:

Це нова галузь, яка має великий потенціал для розвитку.

Проєкти на кшталт Axie infinity вже доводять, що сектор GameFI може приносити великі прибутки.

Все більше інституційних грошей надходить до GameFi.

Якщо плануєте придбати криптоактиви із сектору GameFI, є кілька доступних варіантів, на яків варто звернути увагу. Ми рекомендуємо такі криптовалюти:

Verasity (VRA)

Verasity (VRA) — це платформа для обміну відео, де автори отримують визнання за свої відео та прибутки від них. Тепер ви знаєте, що насправді Verasity не є ігровим токеном. Проте останніми роками на Verasity все більшої популярності набувають внутрішньоігрові відео.

Джерело даних: Tradingview

Цей проєкт може потенційно стати наступною платформою для децентралізованої публікації ігрових відео. Сюди належить і кіберспорт тощо. На момент виходу статті токен VRA торгувався за 0,02029 долара.

My Neighbor Alice (ALICE)

Цю багатокористувацьку блокчейн-гру створили в якості конкурента Axie Infinity. У ній гравці можуть здобувати винагороди на основі NFT, а інвестори можуть здійснювати стейкінг токена, щоб отримати прибутки.

Окрім того, My Neighbor Alice (ALICE) має спеціальний NFT-маркетплейс, де можна купувати та продавати ігрові предмети. Також NFT можна продавати в інших блокчейн-мережах. На момент виходу статті цей токен коштував 5,95 долара, його ринкова капіталізація становила 182 мільйони доларів.

Crabada (CRA)