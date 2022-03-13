Хочете заробити великі гроші на GameFi? Зверніть увагу на ці 3 монети
Сектор GameFI став одним із найпопулярніших у криптопросторі, і на це є поважні причини. Ці активи зростають колосальними темпами, й інвестори намагаються отримати якнабільшу користь від цього зростання. Отже, чому сектор GameFI зросте до величезних розмірів:
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Це нова галузь, яка має великий потенціал для розвитку.
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Проєкти на кшталт Axie infinity вже доводять, що сектор GameFI може приносити великі прибутки.
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Все більше інституційних грошей надходить до GameFi.
Якщо плануєте придбати криптоактиви із сектору GameFI, є кілька доступних варіантів, на яків варто звернути увагу. Ми рекомендуємо такі криптовалюти:
Verasity (VRA)
Verasity (VRA) — це платформа для обміну відео, де автори отримують визнання за свої відео та прибутки від них. Тепер ви знаєте, що насправді Verasity не є ігровим токеном. Проте останніми роками на Verasity все більшої популярності набувають внутрішньоігрові відео.
Джерело даних: Tradingview
Цей проєкт може потенційно стати наступною платформою для децентралізованої публікації ігрових відео. Сюди належить і кіберспорт тощо. На момент виходу статті токен VRA торгувався за 0,02029 долара.
My Neighbor Alice (ALICE)
Цю багатокористувацьку блокчейн-гру створили в якості конкурента Axie Infinity. У ній гравці можуть здобувати винагороди на основі NFT, а інвестори можуть здійснювати стейкінг токена, щоб отримати прибутки.
Окрім того, My Neighbor Alice (ALICE) має спеціальний NFT-маркетплейс, де можна купувати та продавати ігрові предмети. Також NFT можна продавати в інших блокчейн-мережах. На момент виходу статті цей токен коштував 5,95 долара, його ринкова капіталізація становила 182 мільйони доларів.
Crabada (CRA)
Crabada (CRA) створили на базі мережі Avalanche, і це гра за принципом «Грай та заробляй», яка працює на кшталт My Neighbor Alice. Однак у цій грі є більше функцій. До того ж, команда Crabada працює над тим, щоб у майбутньому забезпечити міжланцюгову підтримку, а також має власний NFT-маркетплейс. Наразі токен торгується за 0,8777 долара.