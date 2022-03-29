Протягом кількох останніх днів Holo Chain (HOT) зростав. Ця монета демонструвала прибутки три останні торгові сесії поспіль. Таким чином, зараз токен має висхідну тенденцію. Але наскільки він зможе зрости? Нижче обговоримо це докладніше, а спочатку давайте розглянемо кілька важливих фактів:

Нещодавнє зростання означає, що HOT перевищив свій 30-денний максимум.

Окрім того, ця монета зросла вже на понад 50% від свого мінімального рівня цього року.

Протягом останніх 24 годин HOT здорожчав приблизно на 15%.

Джерело даних: Tradingview

Holo Chain (HOT): прогноз та аналіз ціни

Минулого тижня Holo вже зростав. Завдяки новинам про цю екосистему тижневий приріст монети становив понад 30%. Однак більшість аналітиків зосередили свою увагу на тому, чи зможе токен під час цього ралі подолати опір накладних витрат на рівні 0,006 долара.

З огляду на сьогоднішню цінову дію, здається, що HOT подолав цей поріг. Як результат, очікується, що HOT збереже тенденцію до зростання і, ймовірно, найближчим часом спробує подолати позначку в 0,01 долара. Це означає, що його поточна ціна збільшиться приблизно на 50%.

Окрім того, HOT піднявся вище середньої місячної торгової ціни більше ніж на 50%. Це вказує на те, що інвестори оптимістично налаштовані щодо монети, і нещодавні прибутки, які ми бачили, обов’язково продовжаться. Єдиний спосіб сповільнити цей бичачий імпульс – це якщо бикам не вдасться утримати ціну вище 0,006 долара.

Чому Holo Chain (HOT) може стати чудовою інвестицією?

Ми очікуємо, що найближчим часом HOT підніметься трохи вище. Здається цілком ймовірним, що протягом наступного тижня токен зросте щонайменше на 30%. А той факт, що ринкова капіталізація HOT становить менше ніж 1 мільярд доларів, для довгострокових інвесторів означає, що токен ще має певний потенціал. Вірогідно, до кінця року монета сягне 0,03 долара.