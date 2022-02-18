Будівля SEC у Вашингтоні, округ Колумбія, США

Гері Генслер заявив, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розглядає кожну пропозицію включити спотові біржові продукти (ETP) на біткоїн, «використовуючи відповідну нормативну базу».

Гері Генслер, голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), натякнув у листі до американського законодавця Тома Еммера, що не можливо ще більш ретельно розглядати спотовий біржовий фонд (ETF) на біткоїн, ніж як це робить комісія.

У відповідь на лист законодавця, який отримали в SEC минулого листопада, Генслер стверджує, що їхня організація обробляє усі спотові ETF на біткоїн (BTC), які до них надходять, відповідно Закону про біржу.

Голова SEC, який зазначив, що він залишається технологічно нейтральним, заявив, що завданням регулятора є забезпечити, щоб запропонований спотовий ETP «сприяв запобіганню шахрайським та маніпулятивним схемам і діяльності».

Еммер, коли отримав листа Генслера, зазначив, що законодавці продовжать наглядати за регулятором, щоб той виконував свою місію і забезпечував «справедливі та впорядковані ринки».

We received a response from SEC Chair Gensler to our 11/3/21 letter regarding BTC spot ETFs. This issue remains a priority for us and we will continue to oversee the SEC in its mission to maintain fair and orderly markets and facilitate capital formation. pic.twitter.com/WbgSDj7o0T — Tom Emmer (@RepTomEmmer) February 17, 2022

SEC схвалив ряд ф'ючерсних ETF на біткоїн, перший з яких з'явився на початку листопада, і тоді ціна біткоїну зросла до свого максимуму в 69 000 доларів. І хоча у деяких країнах спотові ETP вже доступні, наприклад, у Канаді, ринок США досі чекає свій перший спотовий фонд.

Генслер, коментуючи нещодавно цю справу, лише припустив, що очікування може ще затягнутися. Щодо можливого схвалення, він зауважив, що комісія «уважно розгляне» всі пропозиції компаній, які прагнуть розмістити та торгувати спотовими ETF на біткоїн.

На даний момент США схвалили ф’ючерсні ETF на Bitcoin (BTC) від ProShares, Valkyrie і VanEck. Серед останніх заявок на спотові ETF, які надійшли до організації, SEC відхилив пропозиції від SkyBridge, Fidelity і WisdomTree.