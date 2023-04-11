Групи інвесторів у Telegram гудуть, коли AltSignals оголошує про свій криптовалютний presale

AltSignals оголосила про presale утиліти ASI, яка відкриває торгові можливості штучного інтелекту нового покоління

Популярна платформа має понад 52 000 користувачів і може похвалитися неймовірними відгуками

Presale ASI обіцяє стати однією з найкращих інвестиційних можливостей 2023 року

Схоже, криптовалютний світ знайшов улюблений спосіб обміну ідеями, обравши для своїх комунікаційних потреб сервіс миттєвих повідомлень Telegram. Часто це означає, що найперший шанс виявити першокласні можливості для presale криптовалют знаходиться в додатку.

Уважні інвестори зараз спостерігають хвилю ажіотажу, що прокотилася по Telegram у зв’язку з майбутнім оголошенням про presale криптовалюти AltSignals. Багато хто в цьому просторі розглядає presale як рідкісну можливість отримати величезні прибутки завдяки сильній пропозиції проекту та важливій здатності використовувати величезну спільноту користувачів.

AltSignals може похвалитися більш ніж 50 000 криптотрейдерів серед своїх користувачів і побудованою спільнотою на основі своїх продуктових пропозицій. Ця усталена база, а також presale токенів зі значними знижками, підкріплений надзвичайно успішним продуктом, є вагомими причинами, що сприяють ажіотажу, а в майбутньому ASI відкриє доступ до ActualizeAI – наступної еволюції преміум-сигналів.

Що таке AltSignals?

AltSignals побудувала свою репутацію на наданні високоякісних торгових сигналів для щоденних криптовалютних торгів, ф’ючерсів Binance, Forex, CFD та акцій. Мабуть, найяскравішим показником того, наскільки сильно клієнтська база цінує користувацький досвід, є рейтинг Trustpilot компанії AltSignals, який налічує понад 500 оцінок “відмінно” і загальну оцінку 4,9/5.

Створивши віддану спільноту з більш ніж 50 000 користувачів з моменту свого запуску в 2017 році, AltSignals зарекомендувала себе як лідер, який допомагає трейдерам всіх рівнів отримувати прибуток кожен день з неймовірними результатами завдяки рекомендаціям платформи.

AltSignals створює індикаторний інструмент, відомий як ActualizeAI, який буде використовувати передовий ШІ, що використовує обробку природної мови і аналіз настроїв для постійного сканування ринків в пошуках торгових можливостей, керованих машинним навчанням. Потім вони можуть бути якнайшвидше передані трейдерам, що дає їм життєво важливу перевагу над конкурентами і дозволяє їм в результаті максимізувати свій прибуток.

Показники успішності сигналів говорять самі за себе: технологія AltSignals забезпечує 70-83% успіху в торгівлі ETH і BTC. Цей показник успіху є важливим доказом, що пояснює величезну популярність платформи і означає, що presale ASI, ймовірно, буде мати такий самий успіх.

Як працює AltSignals?

AltSignals використовує як фундаментальний, так і технічний аналіз, щоб забезпечити повний набір даних для передових алгоритмів, що використовуються для ідентифікації угод. З додаванням машинного навчання розпізнавання шаблонів стане практично неперевершеним, що допоможе досягти величезних успіхів, які ми спостерігаємо на сьогоднішній день.

Сучасна технологія AltAlgo™ забезпечила неймовірні результати для трейдерів і зміцнила позицію AltSignals як лідера на ринку торгових сигналів, що максимізують прибуток на різних ринках. Це дозволило незліченній кількості трейдерів обійти конкурентів і отримати максимальну вигоду від своїх угод.

Ця перевірена технологія подала понад 3700 важливих сигналів трейдерам, а завдяки навчальним матеріалам і коучингу для підтримки трейдерів усіх рівнів, AltSignals може стати однією з найбільших колаборацій досвідчених криптотрейдерів – звідси і хвилювання за наступний етап розвитку продукту.

Presale ASI також знаменує запуск клубу ActualizeAI, де власники токенів ASI можуть використовувати свої токени для реєстрації та отримання ексклюзивного бета-доступу до всіх нових випусків. Пропонуючи цінний ринок збуту, група допомагає кмітливим трейдерам випереджати ринки. Приєднання та участь у групі також надає користувачам можливість заробити ще більше токенів ASI, запуск яких запланований на 1 квартал 2023 року.

Що таке ASI?

Токен ASI побудований на блокчейні Ethereum, що забезпечує високий рівень безпеки для власників ASI. Сам токен є утилітним токеном, який відіграє критично важливу роль на платформі AltSignals, а володіння ASI є фундаментальним для доступу до різних ексклюзивних областей платформи і додаткових типів сигналів, таких як сигнали для продукту ActualizeAI.

ASI стане ключем до раннього доступу до торгових сигналів раніше за інших трейдерів, а конкурентна перевага, яку це забезпечує, принесе токену величезні прибутки. Оскільки користувачі стікаються до платформи, ця перевага, безсумнівно, стане фундаментальним фактором, що посилить неймовірний інтерес, який вже проявився до цього часу до presale проекту.

Токен також відіграє важливу роль у забезпеченні обміну цінностями на платформі AltSignals, наприклад, доступу до освітніх ресурсів тощо. Такий високий рівень корисності означає, що багато хто очікує великого попиту на ASI, що має призвести до подальшого зростання ціни токена. Як ніби цього було недостатньо, токен ASI матиме 3-5-річний план викупу і спалення, щоб забезпечити дефляційний ефект на пропозицію ASI, що, ймовірно, призведе до зростання ціни токена.

Чи вважається ASI гарною інвестицією?

Досвідчені криптоінвестори знають, що presale криптовалют може принести величезні прибутки, оскільки доступ до цін зі значними знижками та обмежена поінформованість про проект створюють значні ціннісні пропозиції. Криптовалютний presale ASI є неймовірним прикладом цього, надаючи інвесторам унікальну можливість потрапити на борт проекту, приреченого на велич.

Уже маючи величезну базу користувачів і хороші відгуки, аналітики прогнозують світле майбутнє для AltSignals і, відповідно, його ASI, оскільки presale вже зібрав 112 тис. доларів всього за 1 дні. Оскільки багато хто вже розмірковує над тим, чи подолає токен бар’єр в 1 долар у 2023 році, немає сумнівів, що на власників ASI чекає захоплюючий 2023 рік.