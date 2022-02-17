За словами Маркуса Сотіріу з GlobalBlock, спекуляції на ринку щодо підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США продовжують заважати біткоїну.

Після нещодавнього зростання ціни біткоїн продовжує триматися вище 43 000 доларів. Однак провідна криптовалюта «не наважується» зробити серйозний рух угору, як припускає аналітик британської платформи цифрових активів GlobalBlock.

І він вказує, що одним із факторів, які зменшують шанси флагманської криптовалюти на подальші здобутки, є занепокоєння ринку щодо підвищення відсоткових ставок.

У повідомленні, яке опублікував CoinJournal, Маркус Сотіріу коментує різні новини цього тижня, які стосуються біткоїну, і вказує на дані, які показують, що останній підйом біткоїну був викликаний зростанням ф’ючерсного ринку. Аналітик зазначає, що нещодавнє зростання відбулося через спотовий ринок деривативів.

Зведені дані про кумулятивний обсяг (CVD) для спотового та ф’ючерсного ринку свідчать, що останні кілька тижнів ф'ючерсний ринок значно зростає, а спотові обсяги продовжують падати.

«Це говорить про те, що це зростання цін було викликано спекуляцією чи хеджуванням, а не справжнім попитом», – повідомив аналітик.

Загальний ринок уважно вивчає те, що написано у протоколах Федеральної резервної системи США з політичного засідання 25-26 січня, і Сотіріу каже, що ці документи можуть дати «розуміння» того, що ФРС планує робити із процентними ставками.

Він вважає, що ринок навряд чи буде «шокований» сьогоднішніми протоколами FOMC, враховуючи, що інвестори вже оцінили підвищення ставки в березні, проте залишаються побоювання щодо того, наскільки агресивною буде політика ФРС.

Незважаючи на ці хвилювання, Сотіріу стверджує, що збільшення інвестицій у криптосектор зі сторони великих фінансових установ є гарним показником того, що може відбутися відновлення.

Серед цих компаній: сінгапурський банк DBS, який планує запустити сервіс криптоторгівлі для роздрібних торговців до кінця 2022 року, і компанія Fidelity, яка щойно запустила біржовий продукт (ETP) в Європі.

На даний момент біткоїн торгується десь за 43 630 доларів, тобто за останні 24 години він втратив 1%. Схоже, криптовалюта відображає фондовий ринок США, на якому індекси S&P 500 і Nasdaq впали на 0,76% і 1,31% відповідно.