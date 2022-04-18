Hyundai випустить NFT-колекцію

Компанія Hyundai уклала партнерську угоду з NFT-проєктом Meta Kongz, метою якої є створення колекції з 30 NFT. Цю колекцію планують випустити десь у травні, як стало відомо Coin Journal із пресрелізу.

Південнокорейський виробник автомобілів опублікував відео, у якому анімований Meta Kong летить в космосі на Hyundai PONY 1975, а також компанія створила нову сторінку в Twitter для комунікації щодо NFT.

«Квиток у новий світ»

Коли оприлюднили це повідомлення, показали тизер майбутньої «Падаючої зірки NFT» і зазначили, що це «квиток у зовсім новий світ». Окрім того, в компанії планують створювати більше NFT.

У січні Hyundai поділився своєю концепцією «Metamobility», згідно з якої вони вважають робототехніку посередником між метавсесвітом і реальним світом. Коли користувач вносить зміни в метавсесвіті, вони з’являться і в реальному житті, і це дозволяє «людям подолати фізичні обмеження руху в часі та просторі».

У компанії Hyundai заявили:

Оскільки метавсесвіт в майбутньому стане чимось буденним для людей, наша компанія очікує, що може з’явитися новий тип платформи метавсесвіту, в якій зникне кордон з реальністю, і відбудеться відхід від тієї концепції VR, яку сьогодні знає весь світ.

Activision Blizzard розсилає опитування щодо NFT

Activision Blizzard, яку компанія Microsoft придбала в січні за 69 мільярдів доларів, розіслав опитування тим людям, які грають в їхні ігри.

Їх попросили залишити відгук про ігри в секторах Р2Е і метавсесвіту, а також поділитися, чи цікавляться вони NFT. Якщо відповідь буде ствердна, учасники мають оцінити масштаби їхнього інтересу.

Коли проводили вищезгадану купівлю компанії, генеральний директор і голова Microsoft Сатя Наделла заявив, що вони принесуть в метавсесвіт будівельні блоки, і додав, що ігри відіграють вирішальну роль у зростанні та розвитку платформ метавсесвіту.

В NFT включать перевірку даних про стан здоров’я

До інших новин. Компанія HashCash Consultants, яка надає послуги блокчейну, оголосила про партнерство з ще неназваною компанією з Великої Британії заради створення NFT, які будуть включати дані про стан здоров’я. Генеральний директор HashCash Consultants Радж Чоудхурі пролив деяке світло:

Якщо ваші генетичні перетворити на NFT, то до інформації додається функція відстеження, а це дасть вам змогу відстежувати, куди потрапляють ваші дані, і бачити тих людей, які володіють цими NFT, а також визначати, чи використовуються вони їх без вашого дозволу.