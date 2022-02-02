Сьогодні ціна IDEX в реальному часі становить 0,16 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 111,34 мільйона доларів. IDEX зріс на 35,60% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати IDEX, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати IDEX

Оскільки IDEX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати IDEX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити IDEX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на IDEX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть IDEX.

Що таке IDEX?

Розробники Idex називають його першою DEX гібридної ліквідності, що поєднує модель книги замовлень з автоматизованим маркетмейкером. Ця платформа поєднує продуктивність та особливості традиційної моделі книги замовлень із безпекою та ліквідністю AMM.

Idex використовує інноваційний підхід до децентралізованих бірж та поєднує механізм позаланцюгової торгівлі з розрахунками в мережі. Користувачі виграють від цього кількома способами.

Такий підхід дозволяє уникнути невдалих торгів і витрат коштів на оплату газу, а також робить торговий досвід більш приємним та ефективним. Миттєве виконання торгів означає неможливість фронтраннінгу або сендвіч-атак, і користувачі можуть торгувати, не чекаючи, доки завершаться попередні угоди.

Чи варто купувати IDEX сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на IDEX

За даними Wallet Investor, IDEX є гарною інвестицією. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в січні 2027 року токен буде торгуватися за 1,23 долара. 5-річні інвестиції принесуть прибуток близько +676%. Тобто, якщо зараз інвестувати в IDEX 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 776 доларів.

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