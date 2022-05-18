IDEX стрімко зростає, серед іншого, через обмежену пропозицію монети. 17 травня відома біржа Hoo Exchange опублікувала рейтинг, де він посів перше місце, його темп зростання становить 66,87%.

Заставодавець використовує токен IDEX і запускає програмне забезпечення Idexd, щоб працювати з вузлом. В якості винагороди за свою роботу заставодавці отримують 50% комісій за транзакції, які стягуються мережею.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати IDEX, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати IDEX

Binance

Binance зросла експоненціально, оскільки вона була заснована в 2017 році і зараз є однією з, якщо не найбільша криптоцентральні обміни на ринку.

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Swapzone

Swapzone - це криптообмінний агрегатор, який працює як шлюз між криптоцентричною спільнотою та службами обміну. Swapzone має на меті забезпечити зручний інтерфейс, безпечний користувацький потік, а також криштально-чіткі дані для користувачів знайти найкращі валютні курси серед цілого ринку криптоценту.

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Що таке IDEX?

Idex — це перша гібридна децентралізована біржа (DEX) ліквідності, що поєднує модель книги замовлень з автоматизованим маркетмейкером (AMM). Вона поєднує продуктивність та характеристики традиційної моделі книги замовлень із безпекою та ліквідністю AMM.

Idex використовує інноваційний підхід до децентралізованих бірж та поєднує механізм позаланцюгової торгівлі з торговими розрахунками в мережі.

Такий підхід дозволяє уникнути невдалих торгів і витрачання коштів на плату за газ, а також робить торговий досвід більш приємним та ефективним.

Миттєве виконання торгів запобігає фронтальним атакам або сендвіч-атакам, і користувачі можуть торгувати, не чекаючи, доки завершаться попередні угоди. Можна використовувати більш розширені типи ордерів і торгові стратегії, оскільки можливі лімітні ордери.

Чи варто купувати IDEX сьогодні?

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, яке позначиться на вашій фінансовій ситуації. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на IDEX

Сьогодні IDEX подолав позначку в 0,1 долара, але чи буде він і далі зростати? Wallet Investor абсолютно впевнений в цьому. Експерти цього ресурсу прогнозують, що за 5 років токен буде коштувати 0,63 долара.

За цей час інвестиції принесуть близько +525% прибутку. Якщо зараз інвестувати в монету 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 625 доларів.

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