IDO токена YGG SEA відбудеться на панелі запуску Copper

Як стало відомо Coin Journal із пресрелізу, на стартовій панелі Copper відбудеться майбутня початкова пропозиція DEX (IDO) токена управління $SEA від YGG субДAO Yield Guild Games Southeast Asia.

Аукціон триватиме з 9 до 14 травня

Аукціон токенів управління $SEA розпочнеться на Copper 9 травня о 18:00 за Києвом і триватиме до 14 травня. Пропозиція токенів обмежена 1 млрд, 7,5% з яких (75 млн) виділили для публічного продажу IDO. Почнуть торги зі ставки в 0,50 долара за 1 SEA.

Співзасновниця YGG SEA Ірен Умар подякувала ігровій спільноті за те, що вони допомогли досягти цього важливого етапу:

IDO дає унікальну можливість оцінити безперечну підтримку нашої спільноти. Ми перебуваємо там, де ми є, завдяки спільноті, і ми хотіли б, щоб її учасники змогли заволодіти частинкою YGG SEA через IDO. Проведіть власне дослідження. Все, що я можу зараз сказати: те, що ви бачите сьогодні, це лише початок того, що буде найближчими місяцями.

Завантажувати ліквідність стало простіше

Оскільки спільнота є ядром YGG SEA, гільдія прагне дати кожному можливість та час, щоб долучитися до IDO чесним і прозорим способом.

Панель запуску Copper — це найзручніший і найбільш децентралізований спосіб взяти участь у пулах завантаження ліквідності (LBP) від Balancer, а це дозволяє неупереджено розподіляти токени поміж усіма зацікавленими сторонами.

Завдяки $SEA учасники спільноти можуть долучатися до білих списків для NFT в GameFi-секторі, а також поза його межами. Також за допомогою токена учасники мають право голосувати за пропозиції стосовно управління, розподілу винагород в екосистемі, а також щодо кращих функцій або винагород, які потрібні спільноті.

При використанні Copper можна неупереджено розповсюджувати токени, стежити за цінами в режимі реального часу, а також брати участь відкрито та без жодних дозволів.

YGG SEA є провідною ігровою гільдією в регіоні

З листопада 2021 року субДAO YGG інвестувала кошти майже у 80 проєктів. У 2022 році представлять величезну кількість ігор, а десять з них уже доступні для членів гільдії. YGG SEA має офіси в Таїланді, Індонезії, В’єтнамі та Малайзії.

Що таке Copper?

Copper — це відкритий, прозорий і зручний спосіб долучитися до пулів завантаження ліквідності Balancer.

Будь-яка спільнота може заради ідеї з легкістю завантажити ліквідність і дізнатися ціну. Copper працює над тим, щоб зробити LBP доступними для всіх.