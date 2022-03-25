Протягом останніх 12 місяців у блокчейні все більшої популярності наберують ігри за принципом «Грай та заробляй». Немає жодних сумнівів, це унікальна тенденція, і ми очікуємо, що в майбутньому такі ігри будуть все більш інтегруватися в метавсесвіт. Зрештою, метавсесвіт відкриває нові можливості для ігор на блокчейні і ось чому:

Метавсесвіт допоможе створити ігрову економіку в цифрових екосистемах.

За допомогою метавсесвіту стане можливим інтегрувати в ігри AR і VR.

Цілком ймовірно, що метавсесвіт назавжди змінить взаємодію між геймерами.

Якщо ви шукаєте недооцінені ігрові монети, які повністю інтегровані з метавсесвітом, пропонуємо вашій увазі три чудові варіанти:

Star Atlas (ATLAS)

Доки всі говорили про Axie і Sandbox, Star Atlas (ATLAS) потихеньку розробляв свою наземну гру і щомісяця залучав багато активних користувачів. Дія гри відбувається у віртуальному наземному світі, в якому гравці будують космічні кораблі, щоб боротися за контроль над космосом.

Джерело даних: Tradingview

Завдяки потужній віртуальній реальності цей проєкт пропонує одну з найбільш цікавих та захоплюючих ігор. ATLAS є ігровою валютою у всесвіті Star Atlas. Окрім того, він виступає токеном управління на платформі, і це чудовий варіант для людей, які хочуть інвестувати в ігри метавсесвіту.

Alien Worlds (TLM)

Окрім того, якщо говорити про ідею панування на землі та в космічному просторі, варто згадати Alien Worlds (TLM) , який є ще одним ігровим токеном метавсесвіту, що також пропонує доповнену та віртуальну реальність. Перевагою цього токена є те, що в нього вбудовано деякі аспекти DeFi. Також існує повністю інтегрований NFT-маркетплейс.

MetaBlaze (MBLZ)