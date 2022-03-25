Ігри метавсесвіту: 3 недооцінені монети, які залишаються поза увагою
Протягом останніх 12 місяців у блокчейні все більшої популярності наберують ігри за принципом «Грай та заробляй». Немає жодних сумнівів, це унікальна тенденція, і ми очікуємо, що в майбутньому такі ігри будуть все більш інтегруватися в метавсесвіт. Зрештою, метавсесвіт відкриває нові можливості для ігор на блокчейні і ось чому:
-
Метавсесвіт допоможе створити ігрову економіку в цифрових екосистемах.
-
За допомогою метавсесвіту стане можливим інтегрувати в ігри AR і VR.
-
Цілком ймовірно, що метавсесвіт назавжди змінить взаємодію між геймерами.
Якщо ви шукаєте недооцінені ігрові монети, які повністю інтегровані з метавсесвітом, пропонуємо вашій увазі три чудові варіанти:
Star Atlas (ATLAS)
Доки всі говорили про Axie і Sandbox, Star Atlas (ATLAS) потихеньку розробляв свою наземну гру і щомісяця залучав багато активних користувачів. Дія гри відбувається у віртуальному наземному світі, в якому гравці будують космічні кораблі, щоб боротися за контроль над космосом.
Джерело даних: Tradingview
Завдяки потужній віртуальній реальності цей проєкт пропонує одну з найбільш цікавих та захоплюючих ігор. ATLAS є ігровою валютою у всесвіті Star Atlas. Окрім того, він виступає токеном управління на платформі, і це чудовий варіант для людей, які хочуть інвестувати в ігри метавсесвіту.
Alien Worlds (TLM)
Окрім того, якщо говорити про ідею панування на землі та в космічному просторі, варто згадати Alien Worlds (TLM), який є ще одним ігровим токеном метавсесвіту, що також пропонує доповнену та віртуальну реальність. Перевагою цього токена є те, що в нього вбудовано деякі аспекти DeFi. Також існує повністю інтегрований NFT-маркетплейс.
MetaBlaze (MBLZ)
MetaBlaze (MBLZ) — це відносно новий токен метавсесвіту, який прагне, щоб метавсесвіт мав більше корисних функцій в іграх та розвагах. На даний момент монета має пристойний список прихильників та інвесторів. Це той актив, на який варто звернути вашу увагу.