Податок в 30% є найвищою категорією податку на прибуток в Індії

Як повідомив міністр фінансів, також Індія запустить власну цифрову рупію в 2022-2023 фінансовому році.

За словами міністерки фінансів країни Нірмали Сітхараман, Індія почне стягувати 30% податок з усіх доходів від переказів криптовалюти.

У своєму виступі стосовно бюджету, який відбувся в понеділок, міністерка зазначила, що у 2022-23 фінансовому році влада намагатиметься взяти під податкову парасольку всі перекази цифрових активів та прибутки від них, сюди ж потраплять і невзаємозамінні токени (NFT).

Окрім 30% податку на прибуток, Індія також введе 1% податок, який, за словами урядовиці, буде вираховуватися з джерела (TDS). Такий податок застосовуватимуть до платежів або зборів, що сплачуються у зв’язку з переказом криптовалют, додала Сітхараман.

Відповідно до податкових пропозицій міністрів, подарунки, зроблені в криптовалюті, також будуть оподатковуватися, при цьому податківці будуть орієнтуватися на одержувачів криптовалютниих подарунків.

За словами глави фінансів, збитки, понесені від інвестицій у криптовалюту, не будуть компенсовані прибутками, що отримали в інших місцях.

Схоже, податок на приріст криптовалютного капіталу та інші збори показують, що уряд нарешті визнав криптовалюту в Індії. Це свідчить про помітний відхід від попередніх закликів до повної заборони криптовалют. Чанпен Чжао, генеральний директор найбільшої в світі криптобіржі за обсягом торгівлі Binance, вказував на ймовірність такого розвитку подій.

Ставка податку в 30% вдвічі перевищує 15%, які стягуються з короткого приросту капіталу від акцій. Однак криптоспільнота швидко відзначила, що нинішня пропозиція Індії підпадає під одну з податкових категорій, до якої вже потрапили більшість власників криптовалют.

30% is one of the income tax slab in India and most of the crypto investors are already in that category.. Just glad #Crypto is officially recognised in India now and yes, tax on payments is just 1% 🙂

— Pawan Sharma | Cross-Chained (@CoinClues) February 1, 2022