Якщо слово «пандемія» було найпопулярнішим у 2020 році (і, як ви знаєте, у 2021 р.), то, здається, у 2022 році цим словом стане «санкції», адже Європа все ближче й ближче до трагічної війни. Завдяки своїй конфіденційності, прозорості та свободі, які є ключовими для криптогалузі, вона опинилася прямо в центрі боротьби за перетягування каната. Прихильники криптовалют закликають громадян Росії переходити до криптовалют, щоб уникнути різкого падіння рубля, а на адреси українських гаманців надходять мільйони доларів пожертвувань після того, як віце-президент України зробив допис у Twitter і звернувся за допомогою.

Проте є критики, які стверджують, що завдяки криптовалюті нечесні держави та організації зможуть обійти обмеження. Що сталося б, якби російські 630 мільярдів доларів іноземних активів (які переважно заморожені) були в криптовалюті, а отже, не були б заморожені і були б доступні для використання на військові дії?

Обмеження MetaMask

Цього тижня деякі користувачі MetaMask, основного шлюзу мережі Ethereum, виявили, що їм анулювали привілеї доступу. Схоже, серед постраждалих є користувачі з Венесуели, Ірану та Лівану, причому найбільше постраждало саме в Венесуелі.

Хоча наразі не вдалося отримати чіткі пояснення, здається, винуватцем цього є API для Infura, мережі інфраструктури вузлів, що належить Consensys, яку використовує MetaMask. MetaMask разом з Infura зробили дуже коротку спільну заяву, яка мало що прояснила, але підтвердила, що такі обмеження були заплановані.

«Задля дотримання законодавства MetaMask та Infura зараз недоступні в деяких юрисдикціях. Коли ви спробуєте скористатися MetaMask в одному із цих регіонів, ви отримаєте повідомлення про помилку», – йдеться у спільній заяві.

Децентралізація

Це досить цікаве питання, яке ввело в оману багатьох людей. Дебати щодо централізації та децентралізації просочуються настільки глибоко до основи криптопростору, що не потрібно пояснювати цю проблему. Проте за останні кілька тижнів це протистояння набрало нової сили – це відбулося тому, що Канада заморозила аккаунти протестувальників. Епізод з MetaMask нагадав про те, наскільки централізованою залишається значна частина інфраструктури навколо криптопростору

Щоб отримати більш детальну інформацію, ми зв'язалися з командою Ankr, децентралізованого постачальника блокчейн-інфраструктури. Оскільки ринкова капіталізація токена ANKR наразі становить 550 мільйонів доларів, і вона постійно зростає, його TVL складає 136 мільйонів доларів, і він оточений духом децентралізації, цікаво було послухати думки команди щодо інциденту з MetaMask та Infura, а також обговорити потенційні переваги, які надає децентралізація.

Інтерв'ю

CoinJournal: Наскільки важливою, на вашу думку, є децентралізована інфраструктура Web3?

Ankr: Вузли грають важливу роль у фінансовій інфраструктурі. Щоб реалізувати Web3, потрібно докладати значно більше зусиль і зосередитися на створенні та використанні насправді децентралізованої інфраструктури вузлів. Хоча постачальники централізованої інфраструктури вузлів можуть сприяти інституційному запровадженню Web3, вони не відповідають принципам Web3, адже не стимулюють керовані спільнотою вузли та підпадають під тиск венчурного капіталу, бо хочуть отримати швидкі прибутки та покладатися на централізованих постачальників хмар, які схильні до частих відключень, затримок та проблем із регулюванням, які виникають через географічне розташування. Це серйозна проблема для економіки Web3, яка робить цю екосистему відкритою до атак і залишає її на милість декількох потужних гравців.

CJ: Як ви ставитеся до геообмежень Infura?

A: Такі постачальники інфраструктури, наприклад, Infura, яка є централізованою організацією, що належить Consensys і фінансується такими компаніями, як JP Morgan, підпадають під дію регуляторних заходів та санкцій. Така надмірна залежність від централізованих постачальників послуг суперечить всьому, за що виступає Web3, і що в ньому має бути, а також представляє собою центральну точку збою, якої потрібно позбутися в першу чергу.

CJ: Наскільки це важливе питання для криптовалютної спільноти? І як ви вважаєте, чи може Metamask в результаті цього втратити своїх користувачів (на відміну від таких альтернатив, як Alchemy)? Чи будуть якісь негативні наслідки для Ankr?

A: Децентралізація має надзвичайно важливе значення для криптовалютної спільноти по всьому світу. Особливо це стосується людей у нестабільних країнах та юрисдикціях, де можуть відключити основні фінансові та інші послуги внаслідок санкцій або інших рішень централізованих органів влади.

Тут немає вини Metamask. Справжня проблема полягає в тому, що постачальником RPC за замовчуванням Metamask є Infura – централізований постачальник інфраструктури, який повинен дотримуватися правил і санкцій. Metamask лише б виграв від того, якби покладався на децентралізований постачальник інфраструктури вузлів, зокрема Ankr, який прагне функціонувати як протокол, що керується DAO.

CJ: Як ви гадаєте, чи буде у криптопросторі все більше і більше таких обмежень, подібно тому, як цензура стала великою проблемою у Big Tech (Twitter блокує Трампа, Facebook видаляє дезінформацію, Spotify і Joe Rogan тощо)?

A: Такі проблеми залишаться актуальними, доки усі гравці криптоспільноти не приймуть децентралізовану інфраструктуру. Замість того, щоб покладатися на централізованих постачальників, які мають підтримувати Web3, ми повинні використовувати нативні протоколи Web3, для яких характерна потужна децентралізація та належним чином узгоджена структура стимулювання спільноти. Якщо використовувати нативні протоколи Web3 на рівні інфраструктури, то вдасться зменшити вплив таких обмежень.