Bitrue, яка входить до 50 кращих криптовалютних бірж за рейтингом CoinMarketCap, запустила проєкт з управління інвестиціями, що поєднує три механізми: стейкінг, вирощування врожаю та кількісний трейдинг.

Проєкт запускають разом з новим токеном управління активами BMAX. Він працюватиме окремо від Bitrue Coin (BTR), а початкове розповсюдження BMAX здійснять за допомогою ейрдропу серед власників BTR. Викупи будуть проводити щонайменше три рази на квартал, а інші розподіли токенів будуть здійснюватися лише через пули вирощування врожаю. Токен повністю належить спільноті, а команда та інвестори не беруть участі у розподілі активів.

Якщо BTR є токеном управління, то BMAX можна розглядати як токен винагороди. Таким чином, хоча обидва працюють окремо, але вони переплітаються. Наприклад, BTR визначає управління токеном BMAX.

Це чудовий проєкт біржі, про який мені хотілося дізнатися більше. Я взяв інтерв’ю у Адама О’Ніла, директора з маркетингу, щоб отримати відповіді на деякі питання, які мене цікавили.

CoinJournal: Коли ви оприлюднили цю новину, ви заявили: «Використовуючи BMAX як токен винагороди, ми усунемо проблеми, які існують на даний момент у програмах стейкінгу та винагород в DeFi-секторі, наприклад, ризики крадіжки». Чи можете ви розповісти про це детальніше?

Адам О’Ніл, директор з маркетингу: Існуючі DeFi-протоколи зазвичай покладаються на синтетичні активи, які потім інвестори мають самостійно реінвестувати вручну.

У більшості випадків користувачам доводиться переносити кошти з однієї платформи на іншу, що може бути небезпечним, оскільки залишається багато відкритих вікон для потенційних шахраїв і крадіїв. У минулому було багато випадків, коли створювали підроблені вебсайти та проводили рагпули.

З BMAX це неможливо зробити, оскільки інвестиції повністю автоматизовані на платформі Bitrue.

CJ: Чому ви вирішили випустити BMAX? Чи не думали ви запропонувати ті ж переваги, як-от винагороди, за допомогою вже існуючого токена BTR?

AOН: Дійсно раніше BTR був токеном винагород для більшості прибуткових ферм на нашій платформі. І так, ми розглядали можливість перенести цей механізм управління активами на BTR. Однак після ретельного аналізу ми вирішили, що хочемо, щоб BTR мав дефляційний характер, тому ми захотіли обмежити його обіг.

CJ: Одним із наслідків випуску токена BMAX стане те, що BTR більше не буде поширюватися в пулах для вирощування врожаю. Імовірно, це позначиться на циркуляційній пропозиції, але чи прогнозуєте ви ще якісь наслідки?

AOН: Так, при меншій пропозиції токена BTR він буде поступово зростати в ціні, оскільки він є токеном управління Bitrue. З появою BMAX токен BTR не втратить жодних корисних функцій, оскільки користувачі використовуватимуть його, щоб брати участь у голосуванні та здійснювати торгівлю, а його нещодавно розроблений дефляційний механізм зробить його набагато ціннішим.

CJ: Цього року на ринку криптовалют виникли проблеми, однак BTR демонструє кращі результати, ніж більшість інших. Насправді прибутковість BTR з початку року наближається до 50%. Що стало причинами цього?

AOН: Порівняно зі своїми аналогами BTR є недооціненим токеном CEX. Розумієте, Bitrue — це біржа, яка постійно вдосконалюється. Ми хочемо зробити її найкращим місцем для торгівлі та інвестування. Враховуючи кількість торгових пар, які щодня реєструються на нашій біржі, а також періодичні оновлення її функцій, ми віримо, що крипто-спільнота нарешті починає розуміти той потенціал, який пропонує Bitrue в довгостроковій перспективі.

CJ: Які, на вашу думку, основні причини того, що люди обирають Bitrue, а не її конкурентів?

AOН: По-перше, хоча Bitrue вважається одним із найбільших гравців цієї галузі, наша біржа все ще має багато можливостей для росту порівняно з іншими біржами. Команда Bitrue відносно невелика в порівнянні з нашими конкурентами, але водночас кожен із наших співробітників відчуває свою приналежність до чогось важливого.

На відміну від багатьох інших компаній, де співробітниками керують їхні зарплати, команда Bitrue готова зробити все, щоб зробити свій внесок у крипто-спільноту. Це також видно і в наших діях, адже ми готові слухати відгуки від спільноти та використовувати їх, щоб покращити наші продукти.

Якщо не брати до уваги базові цінності, зараз APY наших ферм на Bitrue сягає одних з найвищих показників, причому прибутковість багатьох з них перевищує 100%. Окрім того, колекція токенів, які підтримує наша платформа, одна з найбільших, ми пропонуємо починаючи від мем-токенів і закінчуючи альткоїнами, що є блакитними фішками.

CJ: На вашу думку, як би працювала Bitrue на тривалому ведмежому крипторинку?

AOН: Насправді Bitrue запустили під час ведмежого ринку ще в 2018 році. Коли справа доходить до бізнес-стратегії та розширення, ми діємо обережно, і це дозволяє нам зменшити ризики ведмежого ринку. Ми добре знаємо, що ведмежий ринок виникає час від часу, тому ми дуже суворо ведемо бухгалтерський облік. Ми хочемо бути розсудливими порівняно з нашими конкурентами.

CJ: Останні дані про інфляцію в США просто приголомшливі. Як ви гадаєте, чи можна використовувати біткоїн (або криптовалюту) як інструмент захисту від інфляції, чи, може, ви скептично ставитесь до можливості хеджування від інфляції?

AOН: Біткоїн створювали як захист від інфляції: на відміну від фіатних валют, його пропозиція дійсно обмежена. Незважаючи на це, BTC може існувати лише як частина більшої криптовалютної екосистеми, в якій інші альткоїни виконують службові функції валют.

Оскільки цей ринок є зовсім новим, спекуляції поширюються, і це змушує криптовалюту вести себе так само, як ризиковані активи, зокрема акції. Пройде деякий час, перш ніж криптовалюта зможе по-справжньому продемонструвати свою внутрішню цінність. Враховуючи нинішню геополітичну ситуацію, гадаю, що час настане дуже скоро. На даний момент біженці з охоплених війною країн вже віддають перевагу криптовалютам як накопичувачу вартості, а не місцевим валютам.

CJ: У технічному описі зазначено, що автоматичне реінвестування покриє альтернативні витрати, які хвилюють більшість інвесторів, тому ризик непостійних збитків зведений до мінімуму. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як вдається зменшити цей ризик?

AOН: Немає жодних сумнівів, надання ліквідності може призвести до непостійних втрат користувачів. Якщо такі збитки виникнуть в нашому центрі вирощування врожаю, прибутки від інших інвестиційних інструментів будуть діяти як інструмент захисту та покриють ці втрати. По суті, BMAX надає інвесторам можливість мати повністю хеджований портфель, що може витримати збитки від одного інвестиційного інструменту.