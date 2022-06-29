Мені завжди було цікаво, коли люди, які досягли значних успіхів у своїх галузях, починають звертати увагу на криптовалюти. Одним із таких прикладів є Кетрін Такер , заслужений професор школи менеджменту Слоуна та професор маркетингу школи Слоуна від Массачусетського технологічного інституту.

Я натрапив на її чудову роботу Антимонопольна та безкоштовна перевірка: оптимістичний та песимістичний погляди на наслідки застосування блокчейн-технології, написану в 2018 році, і яка випередила свій час, але й сьогодні залишається дуже актуальною. Кетрін допускає, що в той час її колеги по науці вважали цифрові валюти просто «одномоментним явищем».

Я вирішив взяти в Кетрін письмове інтерв’ю та обговорити, що змінилося у просторі за ці чотири роки, які минули з моменту написання статті. Я отримав відповіді на питання, які мене цікавили.

CoinJournal (CJ): У 2018 році було досить сміливо писати наукові статті про криптовалюту. Як ви вперше потрапили до криптопростору і вирішили написати таку роботу? Якою була перша реакція ваших колег по роботі?

Кетрін Такер (КТ): З дослідницькою метою я почала займатися вивченням криптоекономіки ще в 2014 році, коли входила до команди, яка допомогла Массачусетському технологічному інституту провести експеримент з біткоїном: кожному студенту MIT ми дали біткоїни на суму 100 доларів.

У той час мої колеги по науці вважали цифрові валюти одномоментним явищем.

CJ: Чи змінилися якось ваші погляди на наслідки застосування блокчейн-технології за останні чотири роки?

КТ: Ні. Гадаю, все більше людей розуміють, що блокчейн — це не біткоїн.

CJ: Чи очікували ви у 2018 році, що офіційне регулювання криптовалют в антимонопольній та інших сферах вийде на такий рівень?

КT: На мою думку, регулювання впроваджується повільно і з деякими відкатами. Гадаю, нам потрібно активно попрацювати, щоб створити закони, які відображають природу криптовалют, а не закони, що намагаються змусити криптотехнології працювати як попередні технологічні винаходи.

CJ: Коли я читаю вашу (першокласну) статтю, одними з перших мені приходять на думку цифрові валюти центральних банків (CBDC). Повноваження, які вони можуть дати великій компанії (скажімо, Apple, Google) або уряду, можуть бути величезними. У вас є думки з цього приводу, особливо з точки зору антимонопольного законодавства?

КТ: Що ж, центральні банки вже відповідають за фіатні валюти! І ми знаходимо баланс в ринковій владі завдяки компромісу щодо стабільності та довіри. Не думаю, що тут все буде по-іншому. Гадаю, що загалом через низькі витрати на перехід будь-яка технологічна компанія, яка спонсорує криптовалюту, навряд чи матиме значну ринкову владу в розумінні традиційної економіки.

CJ: За останні кілька років великі технологічні компанії стали ще потужнішими. Ви й досі вірите, що альтернативи блокчейну теоретично можуть запропонувати більш демократичні платформи та вплинути на розвиток антимонопольного законодавства, як ви це зазначили у своїй роботі 2018 року?

КT: Роблячи речі менш фізичними і більш цифровими, блокчейн зменшує витрати на перехід, які є традиційним джерелом ринкової влади. Тому я й досі залишаюся оптимістом.

CJ: Ви писали про відкритий вихідний код, про те, що він є ключовим фактором, коли мова йде про блокчейн-платформи та антимонопольне законодавство. Як ви гадаєте, велика кількість схем «накачай і скидай» та шахрайств є результатом простого копіпасту існуючих блокчейнів, які так легко створити?

КТ: Думаю, якщо говорити про криптовалюту як про технологію, тут спостерігається величезна кількість шахрайських схем, які коли-небудь існували. Гадаю цьому сприяє поєднання такої кількості інвестицій, нових неперевірених технологій та надзвичайно високих прибутків порівняно з іншими секторами економіки. Така комбінація, на жаль, приваблює шахраїв. Проте не думаю, що це свідчить про те, що тут легко можна реалізувати шахрайські схеми.

CJ: Відтоді як ви написали свою статтю, на сцені з’явилися децентралізовані фінанси (DeFi) (в 2020 році). Чи може це серйозно позначитися на потенційному антимонопольному законодавстві та контролі, який великі установи зараз мають над фінансовими ринками?

КT: Я в захваті від децентралізованих фінансів. Якщо задуматися, банківська діяльність (особливо в економіках за межами США), як правило, надзвичайно сконцентрована, і потрібно сплатити значні кошти, щоб перейти з одного банку в інший. Децентралізовані фінанси як рух обіцяють змінити таку модель концентрації.

CJ: У своїй статті ви написали, що «оскільки ринок лише зароджується, наразі жоден проєкт криптовалюти чи блокчейну ще не досяг вагомого рівня ринкової влади, але у перспективі деякі проєкти матимуть достатню частку ринку, щоб впливати на ціни та добробут споживачів». Чи вважаєте ви, що лідерська позиція біткоїну (з точки зору впливу та ринкової капіталізації) не створює значку ринкову силу, хоча він і впливає на рухи всіх інших криптовалют?

КТ: Ні. Гадаю, біткоїн є рушійною силою в секторі, де є неперевірені технології, тому він привертає до себе значно більше уваги. Я не знаю про жодні витрати на перехід, які б свідчили про те, що його велика частка ринку передбачає монопольну владу. Багатьом трейдерам відомо, як легко переходити від біткоїну до його конкурентів.