Ми поговорили з д-м Лією Новер та поставили їй декілька питань. Щоб глибше розібратися в проблемі залежності від торгівлі криптовалютою, читайте нашу статтю, де ми зібрали думки групи експертів.

Нижче наводимо інтерв’ю з д-м Лією Новер, професоркою і директоркою Центру вивчення азартних ігор та програми підготовки фахівців з питань залежності (ACT). Це повна стенограма нашої розмови, і в цій основній статті ми опублікували цитати з неї.

Переходьте за вказаним вище посиланням, щоб детально розібратися з темою залежності від торгівлі криптовалютою та зрозуміти, який зв’язок існує між нею та азартними іграми. Повне інтерв’ю з д-ром Лією Новер читайте нижче.

CoinJournal (CJ): Як ви вважаєте, чи є щось спільне між залежністю від торгівлі криптовалютою та залежністю від азартних ігор? Якщо так, назвіть основні характеристики?

Це одне й те ж. Торгівля криптовалютою може бути однією з форм залежності від азартних ігор. Ігроманія — це коли ви ризикуєте чимось цінним (грошима) без жодних гарантій і сподіваєтеся отримати прибуток. Люди, які часто торгують криптовалютою (а не просто тримають криптовалюту як інвестицію), грають в азартні ігри.

CJ: На вашу думку, чому люди стають залежними від торгівлі криптовалютою?

Через мінливу природу криптовалюти людина не може передбачити, виграє вона чи програє. Коли ваші статки раптово збільшуються, ви отримуєте величезну дозу нейромедіатора дофаміну (“гормону задоволення”), його кількість зростає в рази. Іншим разом ви можете втратити велику суму, і тоді у вашому тілі знову буде сплеск хімічних речовин, хоча вже негативного характеру.

Під час торгівлі високоризиковими активами, окрім збудження, також спостерігається формування змінного підкріплення. Коли ви отримуєте різні суми прибутків і через непередбачувані проміжки часу, така форма обумовленості викликає найбільшу залежність.

CJ: Що ви думаєте про інфлюенсерів, які, отримуючи гроші від засновників, рекламують якісь сумнівні криптовалюти своїм підписникам, не розуміючи, як це працює. Чи вважаєте ви це проблемою?

Ви не хочете знати мою думку про інфлюенсерів загалом… Вони роблять ставку на синдром втрачених можливостей (FOMO) пересічної людини.

CJ: На вашу думку, чи впливає постійне коливання цін на криптовалюти на психічне здоров’я, адже люди бачать, що їхні інвестиції щодня серйозно піднімаються та падають?

Так, це викликає цикл звикання: заклопотаність, відчуття відстороненості, толерантність до доз (потрібно купувати більше, щоб відчути необхідний рівень збудження), гонитва за активами (необхідність придбати більше, щоб компенсувати свої втрати). Це може повністю захопити психіку людини, настільки, що вона стає відлюдькуватою та не виконує свої обов’язки.

CJ: Залежність від криптоторгівлі вивчали ще зовсім мало. На вашу думку, в майбутньому потреба в таких дослідженнях зростатиме?

Більшість із нас, хто займається вивченням ігроманії, під час своїх досліджень включає криптовалютну торгівлю в азартну діяльність. Гадаю, якщо криптовалюта й надалі буде популярною та нестабільною, більше людей почнуть вивчати її. Якщо ж вона стане стабільним товаром, то буде використовуватися для інвестицій. Це щось нагадує різницю між інвестуванням у довгострокові акції та маржинальною торгівлею чи торгівлею опціонами, які є формою азартних ігор.

CJ: Чи вважаєте ви, що галузь криптовалют повинна докладати більше зусиль, щоб сприяти безпечному інвестуванню та вирішенню проблеми залежності?

Гадаю, вони повинні мати кращий зв’язок із джерелами, щоб мати змогу допомогти про проблемним гравцям, але, звичайно, вони не хочуть, щоб їхній продукт вважали азартними іграми. Оскільки криптовалюта ризикована по своїй природі, на даному етапі майже неможливо вплинути на волатильність, саме тому криптовалюти небезпечні для шукачів гострих відчуттів та тих, хто хоче розбагатіти легким шляхом.

CJ: У багатьох країнах грати в звичайні азартні ігри можуть люди від 18 років та старше. На вашу думку, чи потрібно запровадити подібне правило стосовно криптовалюти, щоб захистити молодих, мозок яких більш вразливий до такої залежності?

Безумовно. Але я також вважаю, що сюди потрібно віднести і ризиковані акції. Як ви, напевно, знаєте, є основні вимоги, які потрібно виконати, щоб займатися маржинальною торгівлею та торгувати опціонами. Однак деякі гейміфіковані програми обійшли це правило, і, щоб торгувати, люди можуть змінити свої відповіді на деякі питання.

Якби для криптовалюти встановили певні вікові обмеження, то можна було б захистити молодих людей, які, як правило, більш імпульсивні. Але це не дуже допоможе наївному трейдеру, який, не маючи досвіду, сподівається швидко заробити гроші.

CJ: На вашу думку, світ був би щасливішим без азартних ігор? Будь ласка, відповідайте «так» або «ні».

Азартні ігри є однією з форм розваг. Для більшості людей вони не є проблемою. Проблемою вони стають лише для небагатьох. Тому не думаю, що вони якось впливають на щастя більшості людей.

CJ: Аналогічно попередньому питанню, чи був би світ кращим без інвестицій в криптовалюту?

Відповідь буде така ж, як і на попереднє запитання.

CJ: Що ви можете порадити людям, які хочуть торгувати криптовалютою, і в яких може виникнути залежність?

Якщо ви інвестуєте в криптовалюту, коли вона падає, і плануєте тримати її довгий або значний час, а потім продати її, це схоже на непогану інвестиційну стратегію, якщо ви нормально переносити ризик. Якщо ж ви щодня купуєте та продаєте активи на ринку, то ви граєте в азартні ігри і, можливо, вам не варто торгувати криптовалютами.