Ми поговорили з д-ром Джеремієм Вайнстоком та поставили йому декілька питань. Щоб глибше розібратися в проблемі залежності від торгівлі криптовалютою, читайте нашу статтю, де ми зібрали думки групи експертів.

Нижче наводимо інтерв’ю з д-ром Джеремієм Вайнстоком, професором кафедри психології в Університеті Сент-Луїса, який вивчає поведінку, що викликає залежність; особливу увагу він приділяє ігровим розладам та їхньому лікуванню за допомогою фізичних вправ. Це повна стенограма нашої розмови, і в основній статті ми опублікували цитати з неї.

Переходьте за вказаним вище посиланням, щоб детально розібратися з темою залежності від торгівлі криптовалютою та зрозуміти, який зв’язок існує між нею та азартними іграми. Повне інтерв’ю з д-ром Джеремієм Вайнстоком читайте нижче.

CoinJournal (CJ): Як ви вважаєте, чи є щось спільне між залежністю від торгівлі криптовалютою та залежністю від азартних ігор? Якщо так, назвіть основні характеристики?

У нашій класифікації психічних розладів залежність від криптоторгівлі не є офіційним діагнозом, проте люди, які займаються криптовалютами, можуть мати проблеми та відчувати негативні наслідки такої торговельної діяльності.

Характерною ознакою ігроманії та інших залежностей є (1) втрата контролю, а це означає, що людина намагається припинити грати в ігри або ввести деякі обмеження, але не може цього зробити; (2) толерантність (щоб досягти бажаного ефекту, потрібно постійно збільшувати активність); (3) абстинентний синдром, дратівливість та примхливість, коли хтось намагається зупинити вас або обмежити.

Якщо людина, які займається криптоторгівлею, має один або декілька із цих характерних симптомів, це означає, що у неї може виникнути залежність від торгівлі криптовалютою. Трейдери, які шукають гострих відчуттів і торгують часто (тобто не використовують стратегію купівлі та зберігання інвестицій), піддаються високому ризику, адже така поведінка може стати проблемою.

CJ: На вашу думку, чому люди стають залежними від торгівлі криптовалютою?

Через невизначеність та коливання крипторинків. На цих ринках є «можливість» дуже швидко заробити гроші. У людей, які швидко отримали великі суми, з більшою вірогідністю може виникнути залежність від криптоторгівлі.

CJ: Що ви думаєте про інфлюенсерів, які, отримуючи гроші від засновників, рекламують якісь сумнівні криптовалюти своїм підписникам, не розуміючи, як це працює. Чи вважаєте ви це проблемою?

Не думаю, що проблема в інфлюенсерах, адже широкий загал в цілому розуміє, що ті намагаються заробити на всьому, про що вони говорять або рекламують. Якщо б розкрити їхні фінансові відносини із цими компаніями, то ситуація була б більш прозорою.

Реклама цих валют дійсно робить їх більш доступними. Доступність є необхідною складовою розвитку залежності.

CJ: На вашу думку, чи впливає постійне коливання цін на криптовалюти на психічне здоров’я, адже люди бачать, що їхні інвестиції щодня серйозно піднімаються та падають?

Так, така нестабільність несе проблеми для психічного здоров’я, адже ваші статки кожного дня зростають та падають. Оскільки люди асоціюють свої криптовалютні інвестиції зі своєю ідентичністю, це впливає на їхню самооцінку та викликає депресію й тривожність. Для деяких людей волатильність буде захоплюючою, і вони будуть шукати захоплення від спроби «виміряти» ринок.

CJ: Залежність від криптоторгівлі вивчали ще зовсім мало. На вашу думку, в майбутньому потреба в таких дослідженнях зростатиме?

На сьогоднішній день не так багато досліджень стосовно криптовалютної торгівлі, і в багатьох роботах вивчають, чи варто включати залежність від криптоторгівлі до ігроманії, адже така поведінка підпадає під визначення азартних ігор – коли ви ризикуєте чимось цінним без жодних гарантій на результат і сподіваєтеся отримати щось дорожче.

У цій галузі необхідно проводити дослідження. Скільки уваги буде приділятися цій сфері, залежить від ринку, а також від того, чи буде консолідація/регулювання, чи потраплять негативні наслідки криптоторгівлі на шпальти газет та, зрештою, від того, чи виділять фінансування (тобто гроші) на цю важливу сферу.

На даний момент Національні інститути охорони здоров’я (найбільше джерело фінансування досліджень в Америці) не виділяє кошти на вивчення залежності від криптоторгівлі.

CJ: Чи вважаєте ви, що галузь криптовалют повинна докладати більше зусиль, щоб сприяти безпечному інвестуванню та вирішенню проблеми залежності?

Криптовалютна галузь повинна наслідувати приклад NYSE та інших фондових ринків і пропагувати ідею, що гроші на ринку – це інвестиція, а не схема швидкого збагачення. Азартні ігри на фондових ринках не регулюються.

CJ: У багатьох країнах грати в звичайні азартні ігри можуть люди віком від 18 років та старше. На вашу думку, чи потрібно запровадити подібне правило стосовно криптовалюти, щоб захистити молодих, мозок яких більш вразливий до такої залежності?

Це складне питання, потрібно дещо уточнити. Підлітковий вік – це етап розвитку, який характеризується схильністю до ризику. Якщо людина вже в ранньому віці має адиктивну поведінку, ймовірність того, що ця поведінка стане проблемою, збільшується. Наприклад, у людей, які пробують алкоголь до 13 років, значно більший ризик розвитку алкогольних розладів.

Як підліткам можуть отримати доступ до криптовалют? Якщо вони хочуть торгувати криптовалюти, батьки мають стежити за цим та контролювати. Та чи має NYSE вікові обмеження для інвестування в компанії, які працюють на біржі?

Обидва ці питання розкривають відтінки сірого, які потрібні, щоб дати відповідь на це запитання.

CJ: На вашу думку, світ був би щасливішим без азартних ігор? Будь ласка, відповідайте «так» чи «ні».

Люди грають в азартні ігри споконвіку!

У гробниці фараона знайшли гральні кубики. У стародавньому індуїстському тексті «Махабхарата» є історія про залежність від азартних ігор, а також вірш, в якому азартні ігри осуджуються. Добре чи погано, але це є в нашій ДНК. Люди – це соціальні істоти, які ризикують.

Азартні ігри є одним із проявів ризикової діяльності. Сподіваюся, що галузь серйозно займатиметься профілактикою ігрових розладів та виявленням тих випадків, коли поведінка людини стає проблемою.

CJ: Що ви можете порадити людям, які хочуть торгувати криптовалютою, і в яких може виникнути залежність?

Кілька років тому ми проводили дослідження, у якому порівнювали професійних гравців з людьми, які страждають від ігрового розладу (Weinstock, Massura, & Petry, 2013). Це були дві групи людей, які регулярно грали в азартні ігри, але мали дуже різні результати з точки зору фінансових наслідків та психічного здоров’я.

В учасників обох цих групах викликало занепокоєння їхнє захоплення азартними іграми; однак між цими групами була велика різниця: в одній з грошима поводилися педантично, а в іншій – втрачали контроль та намагалися відігратися. У професійних азартних гравців була сума коштів (банкоролл), на яку вони звикли грати. Вдень професійні азартні гравці ризикували лише 5% свого банкроллу.

Як тільки вони досягали цього ліміту втрат, вони припиняли грати й більше не грали. Це ставало на заваді їхньому бажанні відігратися. Люди, які страждають від ігроманії, не могли встановити собі ліміти та дотримуватися їх. Найбільшу та найціннішу пораду, яку їм можна дати, – нехай вони встановлять собі обмеження та дотримуються їх.

І якщо ви зрозумієте, що не можете дотримуватися таких обмежень, запитайте себе, чи не свідчить це про те, ваша торгівля виходить з-під контролю.