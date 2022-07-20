Одним із цікавих прошарків простору Web3, який зараз формується, є соціальні мережі. Наразі немає жодної компанії, яка б яскраво виділилася в цьому просторі та завоювала найбільший шмат ринку, хоча багато хто стверджує, що соціальні мережі дозріли для того, щоб їх революціонізувала технологія, яку може запропонувати Web3.

Ця сфера стає дедалі актуальнішою в нинішній час, адже платформи соціальних мереж зіштовхуються з протиріччями стосовно того, що таке свобода слова, та яку владу мають централізовані компанії. Вже не говоримо про мільярдерів, які намагаються зробити відомі соціальні мережі приватними.

Після того, як співзасновник та генеральний директор CyberConnect Вілсон Вей запустив свій перший продукт Link3, я взяв у нього інтерв’ю, щоб отримати деяке уявлення про цю сферу.

Як соціальна мережа перевірених осіб Link3 буде використовувати дані з мережі та поза її межами, щоб надавати достовірну інформацію. Сторінка профілю Link3 також слугує цілісною ідентичністю людини, що, як стверджують у CyberConnect, забезпечить більш надійну роботу в мережі та сприятиме створенню солідних зв’язків між користувачами та організаціями. Це нова концепція, і оскільки вона з’явилася в такий гострий час (якщо говорити про ситуацію на загальному ринку і про погляди суспільства на соціальні мережі), думаю, вам цікаво буде прочитати наше інтерв’ю.

CoinJournal (CJ): На вашу думку, наскільки негативно ведмежий ринок позначається на тому, що звичайні люди зважуються переходити із традиційних соціальних мереж на їхню нову версію, яка працює на блокчейні? З психологічної точки зору, як ви гадаєте, їм зараз буде важче набирати обертів?

Вілсон Вей (ВВ): Через ситуацію на ринку цікавість користувачів Web2, безперечно, знижується. Однак ми в Link3 та CyberConnect маємо своє бачення стосовно соціальних мереж в Web3, яке полягає в створенні кращого Інтернету з перевіреними та цілісними ідентичностями, що сприятиме довірі, встановленню більш солідних зв’язків і кращому контролю користувачів над своїми даними.

Це вдосконалення того, що ми мали у звичайних соціальних мережах, і виправлення помилок, які були попередніх моделях Web2. Блокчейн і криптопростір – ось те, що, серед іншого, дозволяє реалізувати наше бачення, вони є критично важливими інструментами, однак самі по собі вони не є кінцевою метою.

Кожна людина заслуговує на кращі цифрові соціальні можливості, і користувачі проголосують за кращі сервіси своїм часом та вибором.

CJ: Як ви гадаєте, чи потрібно контролювати централізовані компанії, що займаються соціальними мережами, як-от Meta?

ВВ: Так, на нашу думку, модель всього Інтернету має бути орієнтована на користувача. Справа не в тому, що централізовані компанії, що займаються соціальними мережами, є неминучим злом, а в тому, що користувачі повинні мати абсолютний контроль, а також обирати, якими послугами вони хочуть користуватися, та яким чином можна використовувати їхню цифрову ідентичність.

CJ: У цьому просторі є декілька конкурентів, чим виділяється Link3?

ВВ: Link3 надає ідентичності більше вимірів( наприклад, її можна перевірити, є реляційна ідентичність. У Web2 ми зберігаємо нашу публічну персону, адже стежимо за людьми, публікуємо контент і підтверджуємо свою особистість завдяки всіляким атрибутам та вподобанням.

Link3, окрім цього, пропонує новий набір вимірів, які розповідають більш оригінальну та повну історію про те, ким ви є. Link3 поглиблює зв’язки, які ви маєте з іншими людьми та організаціями, незалежно від платформ, що використовуються; дозволяє перевірити активи та облікові дані, якими ви володієте, і які відповідають вашому статусу та смакам; надає контекст усім записам про дії в ланцюжку, наприклад, голосування та пожертвування, що підтверджують вашу активність у спільнотах.

Завдяки усім цим додатковим вимірам контексту та значень внутрішній рівень довіри до Link3 буде зростати, адже їх можна перевірити. Усі ці зв’язки та записи поєднуються воєдино, і такі реляційні ідентичності стають органічними, автентичними та надійними, вони розвиваються, набувають контексту та значення, стають такими ж, якими є ми, соціальні істоти, і такими, якими б нам хотілося, щоб були всі учасники життєво важливих стосунків.

CJ: Якими, на вашу думку, будуть в майбутньому соціальні мережі у Web3 та традиційні мережі, наприклад, TikTok і Facebook?

ВВ: У майбутньому соціальні мережі будуть орієнтованими на користувача та незалежними. Користувачі мають бути основним Інтернет-вузлом, і вони повинні мати повний контроль над своїми даними та вирішувати, якими сервісами вони хочуть користуватися, та яким чином можна використовувати їхню цифрову ідентичність.

Мережі мають бути перевіреними та надійними. Для Link3 це є основною пропозицією цінності: у майбутньому довіра має бути вбудована в структуру соціальних мереж. Це просто необхідно, щоб повністю розкрити позитивний потенціал зв’язків в людських спільнотах і забезпечити кращу співпрацю між ними. І ми вважаємо, що ключем до цього є можливість перевірки основних та різнопланових вимірів цифрових ідентичностей. Соціальні мережі стануть відкритими, мобільними та комплексними.

Подібно тому, що мережі мають орієнтуватися на користувача, у майбутньому кращі соціальні мережі не повинні обмежувати користувачів або їхні дані межами окремих платформ. Користувачі повинні мати можливість переносити свої зв’язки, інтереси та всі інші важливі дані, які є частиною їхньої ідентичності, на будь-яку платформу чи сервіси, що їм подобаються. Також це означає, що розробники та постачальники послуг зможуть використовувати ці дані, щоб забезпечувати більш плавну роботу та кращий контекст.

CJ: Нещодавно у травні ви успішно завершили раунд фінансування серії A. Чи відчули ви полегшення, коли вдалося закрити його до того, як розпочалося повномасштабне зараження та падіння?

ВВ: Ми були до цього готові, ми прагнемо розвиватися навіть під час кризи. Наша команда має багатий досвід підприємницької діяльності: наш досвід роботи в соціальних мережах, Web3 та блокчейні складає понад 7 років. Попередній досвід навчив нас, що вкрай важливо продовжувати розвиватися в період спаду.

Незважаючи на усі виклики, ведмежі ринки дають нам чудову можливість зосередитися на розробці, створенні та наданні цінності. Окрім того, по-справжньому далекоглядним проєктам, які створюють цінність, буде легше отримати належне визнання публіки, адже разом із ажіотажем на ринку вщухне і галас. Ми щиро вдячні всім нашим чудовим прихильникам та спонсорам за їхню довіру та підтримку. Ми ретельно відбирали наших партнерів, вони вірять в довгострокове майбутнє Web3, поділяють нашу місію, надзвичайно довіряють нашій команді та надають всю необхідну підтримку, не лише фінансову. Нам пощастило, це просто благословення, що вони вирушили з нами в цю подорож.

«Соціальна» складова буде найважливішою в Web3. «Поєднати всіх у Web3» — це амбітна та складна місія. Ми створили класну команду, що має високий рівень знань та досвіду. А завдяки підтримці наших дивовижних інвесторів ми зможемо розробити та створити довгострокову цінність навіть під час потенційної кризи.

CJ: Як у такому разі найкраще просувати свої ідеї? Чи плануєте ви залучити до Web3 інфлюенсерів із соціальних мереж, щоб просувати вашу платформу?

ВВ: В першу чергу ми звертаємось до існуючих користувачів Web3, а пізніше плануємо долучити і користувачів Web2. На першому етапі ми використовуємо наявні дані, що прив’язані до адрес нинішніх користувачів Web3, щоб побудувати надійну мережу перевірених та цілісних ідентичностей.

Насамперед ми фокусуємося на професіоналах та організаціях Web3 і прагнемо вирішити проблему спам-ботів, які так поширені сьогодні. Що стосується стратегій розвитку, ми продемонструємо основні випадки використання нашої платформи, щоб сприяти її поширенню, та плануємо рекламні кампанії для цих функцій. Користувачам Link3 дозволяє ділитися своїми профілями у спеціально розробленому форматі візитівки, щоб ті могли швидко продемонструвати, ким вони є. Скористайтеся своїм профілем, щоб подати заявку; обмінюйтеся приватними повідомленнями лише з тими, хто має необхідні вам характеристики, досвід та можливості; та віддавайте свої голоси людям, з якими у вас є серйозні зв’язки у спільноті.

Організації можуть використовуватиLink3 як універсальне посилання, завдяки чому підписники можуть дізнаватися всю інформацію про ваш проєкт в одному місці. Організації можуть створити спільноти на базі Web3 та отримати можливість взаємодіяти з ними за допомогою токенів, ейрдропів тощо.