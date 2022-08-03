Який блокчейн буде займати лідерську позицію? Це питання часто лунає у світі криптовалют. Та правда в тому, що, скоріш за все, майбутнє буде за сумісністю. Деякі блокчейни будуть більшими, ніж інші, однак їх буде багато.

В останньому епізоді подкасту CoinJournal я взяв інтерв’ю в Рама Рамачандрана, і ми обговорили конкретно цю проблему та багато інших. Рам є генеральним директором інфраструктурного рівня Router Protocol, що прагне забезпечити зв’язок між блокчейнами.

Рам працює з криптовалютою майже десять років і непогано розуміється на тому, що зараз відбувається у рамках ведмежого розвороту, і як нинішню ситуацію можна порівняти з тим, що було раніше. Колись Рам мав справу з традиційними ринками капіталу, під час великої фінансової кризи 2008 року він навіть працював у рейтинговому агентстві Moody’s, а це означає, що він має унікальний досвід ще з тих часів, адже пережив такі буремні часи.

Ми обговорили ведмежий ринок, чому, на думку Рама, Ethereum залишиться королем; торкнулися поточної економічної ситуації, інфляції, взаємосумісності, запуску стартапу в нинішні неспокійні часи та ще багато іншого.

Повне інтерв’ю доступно:

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Незабаром інтерв’ю можна буде переглянути і на YouTube

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