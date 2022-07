Криптовалюта може наганяти страху.

Навіть людям, які добре розуміються на фінансових ринках чи технологіях, іноді буває складно розібратися з тонкощами блокчейну.

Для останнього епізоду нашого подкасту CoinJournal я взяв інтерв’ю у людини, яку можна назвати «криптовченим», і хто також прагне пролити світло на блокчейн.

Омід Малекан читає лекції в Колумбійському університеті, написав декілька книг, остання з яких вийшла нещодавно під назвою «Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms». Наша з ним розмова велася навколо цілої низки тем, але основним питанням було те, що намагається робити Омід: як давати людям знання про біткоїни та криптовалюту, що не так просто, як здається.

У криптопросторі роздмухують багато галасу, й Омід відкрито визнає це, до того ж, криптовалюта зовсім не ідеальна. Проте, якщо ви шукаєте в правильному місці та маєте трохи віри, то ця галузь може принести вам гарні результати. Ми поговорили про підйоми та падіння, про шкоду, якої зазнала репутація криптовалюти під час ведмежого ринку, про вплив регулювання та потенціал розвитку для криптовалюти в країнах, що розвиваються.

Також ми розглянули деякі недоліки цієї галузі: чи робиться все можливе, щоб люди ставали більш обізнаними, і чи отримають нові члени належну підтримку. Чи є проблемою трайбалізм, і як щодо ідеології, яка іноді може виглядати агресивною чи навіть екстремальною?

Якщо бажаєте дізнатися про криптовалюту, але у вас завжди знаходились якісь відмовки, чи ви не знали, з якого боку підступитися, або ж вас лякали складні терміни чи купа води, Омід може все пояснити чітко та зрозуміло, без зневажання, він прямо переходить до суті. Цей гість абсолютно впевнений, що криптовалюта може принести користь нашому суспільству, він також хоче, щоб і люди усвідомили це. Наша розмова була досить незвичною, але дуже цікавою.

Ви також дізнаєтесь про Колумбійський університет і про те, як декілька студентів Оміда перейшли у блокчейн на повний робочий день. Ми обговорили звільнення працівників в галузі, зокрема в Coinbase, чи буде це продовжуватись й надалі, і як це позначиться на новачках, які тільки долучаються до криптопростору.

Як я вже казав, мені сподобалася наша розмова.

Послухати подкаст на Spotify можна тут.

Незабаром вийде і на YouTube.

Придбати нову книгу Оміда «Re-Architecting Trust: The Curse of History and the Crypto Cure for Money, Markets, and Platforms» можна тут. У ній автор більше розбирає питання «навіщо», а не питання «що», але якщо вас цікавить останнє, він також може вам допомогти. Відвідайте сайт Малекана.