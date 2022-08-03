Іноді люди забувають, що сектор DeFi насправді з’явився лише у 2020 році. А отже, сектор, що зароджується, зараз вступає в перший ведмежий цикл на своєму шляху.

Незважаючи на все, інновації продовжують розвиватися. Одним із таких секторів є деривативи, які мене особливо приваблюють. Токенізовані акції та інші звичайні інвестиційні механізми в секторі традиційних фінансів стають дедалі популярнішими, тому цілком логічно, що мережа розширюється та поглинає деякі складні стратегії.

ZKX — це платформа для торгівлі деривативами, створена на базі StarkNet. Нещодавно вони повідомили, що хочуть залучити 4,5 млн доларів початкового фінансування. Її інвестором звісно стала Alameda Research, компанія під керівництвом Сема Бенкмана-Фріда, яку сьогодні, здається, згадують в кожній новині про криптовалюти. Ще серед інвесторів варто згадати Crypto.com.

У мене було декілька питань стосовно цього стартапу, мені хотілося дізнатися подробиці. Читайте нижче наше інтерв’ю із засновником ZKX Едуардом Джубані.

CoinJournal (CJ): Як би ви описали ZKX і StarkWare для тих, хто, можливо, чує про них вперше?

Едуард Джубані (E.Д.): ZKX — це відкритий протокол для деривативів на базі StarkNet, що має децентралізовану книгу заявок і надає в унікальний спосіб складні фінансові інструменти, як-от свопи. Цей протокол працює за допомогою DAO і буде забезпечувати висококласний досвід торгівлі завдяки гейміфікованим таблицям лідерів та унікальному управлінню ліквідністю. Цей проєкт займає важливе місце в екосистемі StarkNet, і наша місія полягає в тому, щоб демократизувати доступ до глобальних прибутків, тому наші пропозиції доступні кожному та в будь-якій точці планети.

Ми вирішили будувати цей проєкт на базі StarkNet, бо він дав нам доступ до середовища, де ми могли виконувати завдання, які було б неможливо зробити в інших середовищах web3, і тому, що він дозволив нам зв’язатися із спільнотою кураторів-розробників в екосистемі Starkware.

CJ: Я бачу, що раніше ви, серед іншого, працювали в венчурній компанії SOSV, яка має активи в управлінні на суму 1 млрд доларів США. Як ви опинилися в криптопросторі (та в ZKX)?

E.Д.: Це цікава історія. Я працював у фондах венчурного капіталу в Азії та США. У SOSV я працював з Наманом, і ми побачили класну можливість надавати свої послуги користувачам на ринках, що розвиваються, зокрема в Індонезії та Індії. Ми знали, з якими численними обмеженнями зіштовхуються люди, коли намагаються отримати доступ до фінансових можливостей.

Як результат, у нас народилася ідея ZKX, який би мав допомогти людям на ринках, що розвиваються, отримати доступ до можливостей, які раніше були для них недоступні. Ми хотіли вийти на цей ринок і саме розбиралися, як можна це зробити, коли відбулася епопея з GameStop. Однак в реальності все виявилося дещо складнішим. Навіть придбати частку GameStop було дуже важко, нам було складно купити актив та скористатися цим джерелом прибутку. І тоді ми подумали: що ж тоді говорити про пересічного користувача на цих ринках, якщо це було складно для нас?

Ми створили ZKX, спираючись на ідею, що кожен повинен мати доступ до інвестиційних можливостей, ми надаємо однакові умови для людей з різних країн та з різним досвідом.

Зрештою ми вирішили зосередитися на технології ZK-Rollup, адже, на нашу думку, це найбільш масштабований спосіб залучати користувачів на ринках, що розвиваються.

CJ: Під час останнього ведмежого ринку багато проєктів зазнали краху. Як ви гадаєте, цього разу ситуація буде аналогічна, і як ZKX може уникнути цієї гіркої долі?

Е.Д.: Порівняно з першим кварталом року спостерігається деяке зниження. Зазвичай між криптовалютним і традиційним ринками була обернена залежність. Тобто один знижується, а другий піднімається. Але, на жаль, наслідки від обвалу Luna й досі відчуваються, також сповільнюється глобальна економіка.

ZKX і команда, яка над ним працює, вже пережили декілька циклів, і ми можемо планувати нашу роботу відповідним чином. Окрім того, коливання ринку стосуються ціни, а не цінності. Вони не відображають цінності того, що створюється в просторі, та тих інновацій, які лежать в основі.

На нашу думку, потенціал, який ми створюємо в ZKX, є необхідним елементом демократизації глобальних ринків. Хоча в нашому просторі торгова діяльність менша порівняно з іншими, але те, що ми розробляємо, має широкі перспективи.

Порада, яку можна дати всім під час ведмежого ринку: будувати та готувати злітну смугу для довгострокових перспектив та зрештою розвиватися під час бичачого ринку.

CJ: Я помітив, що одним із ваших інвесторів є Alameda Research, яка нещодавно виступала криптокредитором останньої інстанції, якщо можна так сказати. Вам було приємно, що до проєкту долучилася Alameda, і чи не турбує вас той підвищений ризик, який вони беруть на себе останнім часом?

E.Д.: Alameda та інші наші партнери роками активно розвивають та розбудовують екосистему Web3. Вони прагнуть сприяти розвитку всієї галузі, побудувати кращу інфраструктуру та доносити інформацію до людей.

Нинішнє падіння є глобальним і викликано макроекономічними факторами, також Федеральна резервна система підвищує процентні ставки та сприяє зниженню ризиків у різних класах активів. Більшість компаній роками отримували солідні прибутки та мали чудові фінансові показники, але тепер їм доводиться залучати позики та інвестиції, які, можливо, ненадійні. Позбувшись поганих проєктів та зосередившись на найсильніших гравцях, екосистема лише зміцниться в довгостроковій перспективі.

Децентралізовані платформи залишаються потужними в секторі DeFi, вони працювали без серйозних проблем протягом усього періоду спаду, тоді як централізовані біржі та провайдери зазнали невдачі, що підтверджує аргументи на користь децентралізованих фінансів та інфраструктури.

CJ: Чи не боїтеся ви регулювання в секторі криптодеривативів?

E.Д.: Завдяки криптодеривативам роздрібні інвестори та установи можуть захиститися від будь-якого зниження цін. Таким чином, це корисні для екосистеми інструменти. Події останніх кількох місяців доводять, що децентралізований протокол може витримати та вистояти в складних умовах, а централізовані — ні. Протоколи на кшталт Aave або Compound міцно тримаються, а-от інші централізовані проєкти зникли. Оскільки правила та принципи керування закодовано в смарт-контрактах, що знаходяться в блокчейні, ми сподіваємося, що це дозволить регуляторам краще зрозуміти, наскільки справедливими та безпечними можуть бути децентралізовані протоколи для користувачів.

CJ: За останні кілька років децентралізована торгівля деривативами значно зросла. Як ви гадаєте, які в неї переваги над централізованою торгівлею, і чи зможе вона завоювати значну частку ринку?

E.Д.: Головною перешкодою для впровадження криптовалют є досвід користувача. На сьогодні більшість децентралізованих протоколів вимагають підключення криптогаманця та взаємодії з ним. Завдяки появі абстракції облікових записів і zk-rollups (наприклад, Starkware) ми усвідомили потенціал того, що користувачам зручно користуватися нашою платформою, наприклад, вводити облікові дані електронної пошти, адже тут немає підводних каменів та складнощів, що й досі спостерігаються при роботі в секторі DeFi.