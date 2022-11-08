Соціальні токени є одним із багатьох рівнів метавсесвіту (про це я писав зовсім нещодавно).

Дехто стверджує, що структура на блокчейні може бути кращою системою, бо в ній і творці, і споживачі матимуть більший шматок пирога, ніж у поточній системі, в якій домінують великі гравці на кшталт Meta, TikTok тощо.

P00LS – це одна з тих платформ, які сподіваються, що Web3 зробить революцію у просторі. Цей проєкт має платформу, на якій творці та бренди можуть запускати власні соціальні токени та поширювати їх у власних спільнотах, і таким чином ці токени стають валютою для кожної окремої екосистеми.

Сьогодні ми беремо інтерв’ю в Г’юґо Ренодіна, генерального директора P00LS, де поставимо кілька питань стосовно їхнього амбітного проєкту, а також запитаємо про Creator Worlds, який нещодавно запустили, та їхній токен.

(CoinJournal) CJ: Creator Worlds виглядає цікавою концепцією. Що ви плануєте робити, щоб залучити користувачів, а не конкурентів, які вже існують у просторі та використовують подібні протоколи?

Гадаю, основним моментом є те, що ми працюємо для шанувальників, а не для спекулянтів, тоді як попереднє покоління платформ фан-токенів, в основному, націлювалось на криптотрейдерів і спекулянтів. Це означає, що ми зосереджуємося на створенні досвіду для людей, щоб ті могли заробляти (а не купувати) і використовувати (а не продавати) соціальні токени їхніх улюблених творців та отримувати важливий цікавий досвід та взаємодію. Якщо ми говоримо про Creator Worlds, то саме тут відбувається взаємодія між спільнотою та творцем, і тут люди можуть з легкістю використовувати свої соціальні токени, щоб отримати від цього користь. Це центр взаємодії шанувальників та творців, і за допомогою соціального токена тут можна розблокувати різні рівні участі та залученості в спільноти; такого немає в подібних протоколах фан-токенів чи навіть на платформах соціальних мереж Web2.

CJ: Більшість соцмереж та платформ для створення контенту в Інтернеті контролюються великими компаніями (TikTok, Meta тощо), на вашу думку, чи можуть їхній вплив та мережеві ефекти у майбутньому поширитися і на простір Web3? Наприклад, що завадить Meta запустити централізовану версію чогось на зразок Creator Worlds?

Ви маєте рацію, застарілі платформи Web2 мають конкурентну перевагу, адже в них вже є широка аудиторія та база користувачів. Деякі проєкти успішно рухаються в простір Web3, зокрема Reddit, який вже створив мільйони гаманців для своїх користувачів.

Тим не менш, створення соціальних токенів компаніями Meta і Tiktok повністю суперечило б їхній поточній моделі. Якщо задуматися про те, що може зробити соціальний токен, він дає чудову можливість познайомитися зі спільнотою шанувальників і повзаємодіяти безпосередньо з ними. Якщо ви запускаєте соціальний токен і розповсюджуєте його серед своїх шанувальників, ви знаєте, хто ваші найактивніші шанувальники (у них багато токенів), і ви можете взаємодіяти з ними напряму (через світи P00LS або, наприклад, через канал Discord, доступ до якого дають токени). З іншого боку, бізнес-модель Meta і Tiktok базується на тому, щоб творці і бренди платили за цю інформацію.

Цікаво, що ми фактично можемо використовувати Meta та Tiktok, щоб створити цінність для соціальних токенів та забезпечити важливу взаємодію. Можна скористатися цими платформами, щоб доставити контент безпосередньо власникам соціальних токенів. Наприклад, нещодавно ми відкрили приватний акаунт в Instagram для одного з наших творців Г’юґо Конта, і доступ до цього акаунту можна отримати лише, якщо ви володієте його соціальними токенами.

CJ: Чи важко запустити zerozeroDEX, тобто настільки складно залучити ліквідність на самому початку?

Ми дуже раді, що запускаємо нашу DEX із низькою ліквідністю! На нашу думку, здоровий життєвий цикл соціального токена виглядає так: спочатку запустити його з нульовою ліквідністю, а потім шляхом залучення та ітерацій зробити так, щоб тільки учасники спільноти могли заробляти його, і поступово вводити все більше і більше ліквідності.

Зараз ми знаходимося на ранньому етапі, тому нам не потрібна занадто велика ліквідність, бо шанувальники завжди можуть заробити соціальні токени. Ми впевнені, що чим більше зростатимуть ці спільноти, зростатиме й попит на токени, а це природним чином стимулюватиме ліквідність.

CJ: На тлі ведмежого ринку ви нещодавно запустили токен P00LS. Наскільки важко було створити його, адже ринок цього року падає?

На мою думку, зараз набагато краще запускати проєкти, аніж на піку бичачого ринку, адже на даний момент ціна запуску токена набагато нижча.

Саме тому я люблю створювати проєкти під час ведмежого ринку. В цей час люди більше зосереджені на розбудові, а не на спекуляціях, і люди в спільноті працюють на довгострокову перспективу, а не лише заради короткострокових вигод.

CJ: Більшість соціальних токенів впали на понад 90%. На попередніх ведмежих ринках багато монет з низькою ліквідністю впали настільки, що їм вже не вдалося повернути свої максимуми. Як ви гадаєте, така ж картина спостерігатиметься і зараз?

Знову ж таки, попереднє покоління соціальних токенів створювали для спекулянтів і криптотрейдерів, ми ж орієнтуємося на шанувальників. Тут і криється величезна різниця: якою б не була ціна на токени, завжди знайдуться шанувальники, які за свою активністю зароблятимуть токени та будуть використовувати їх, щоб отримати доступ до корисних функцій та набути досвід, що дозволить їм бути ближче до їхніх улюблених творців контенту.

І це ніколи не зміниться, якою б не була ціна токена; саме тому ми наголошуємо на тому, що соціальні токени популяризують справжні фанати, а не спекулянти.

CJ: Чи думали ви працювати, не маючи власного токена? Наприклад, чи не планували ви використовувати $ETH для торгівлі токенами творця, а не нативний токен P00LS?

Ні. З самого початку ми хотіли побудувати спільноту, колективне майбутнє, де користувачі та творці були б стейкхолдерами нашого протоколу на тому ж рівні, що й наша команда чи наші інвестори. І для цього потрібен токен, в іншому випадку ми були б просто ще однією компанією Web2!