Інтерв’ю з керівником проєкту Decred Джейком Йоком-Піаттом

Подкаст CoinJournal поспілкувався з Джейком Йоком-Піаттом, який раніше працював над Bitcoin, а потім залишив свою позицію і став співзасновником Decred, що зараз входить до 100 найкращих монет.

У нашій розмові ви торкнулися теми біткоїну, суверенітету особистості та цифрових валют центральних банків (CBDC), розглядаючи питання з філософської точки зору і висуваючи гіпотези про те, яким може бути майбутнє. Нам особисто було цікаво дослідити вірогідність антиутопічного сценарію використання CBDC зі злочинною метою, а також чому абсолютна влада над своїми коштами є таким необхідним фактором у сучасному світі.

Більше того, ми розглянули, чим нинішній ведмежий ринок відрізняється від попередніх циклів, а також чинники, які впливають на макроекономічний клімат, зокрема детально обговорили емісію грошей.

Звичайно, зараз неможливо говорити про криптовалюту, не згадуючи про негативні наслідки ефекту доміно, який спричинили обвали Luna та Celsius. Також ми розкрили, як регулювання може захистити (або навіть зашкодити) споживачам у майбутньому.

Нижче дивіться наше інтерв’ю. Приємного вам перегляду!