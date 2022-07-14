Основні тези

Після нещодавнього збору коштів на суму 150 млн доларів біржа KuCoin (наразі посідає 5-ту сходинку в рейтингу) оцінюється в 10 млрд доларів

Я взяв інтерв’ю в її генерального директора Джонні Лю, який стверджує, що європейський ринок є ключовим для KuCoin

За заявами Лю, зараз ринок переживає нову криптовалютну зиму, однак KuCoin добре тримається

Лю також стверджує, що KuCoin не планує ставати публічною компанією, натомість вони хочуть зосередитися на інноваціях та знизити бар’єри для входу у криптопростір

За даними CoinMarketCap, KuCoin займає п’яту сходинку в рейтингу бірж. Після свого запуску в 2017 році ця біржа активно зростала.

На початку цього року вона залучила понад 150 млн доларів у рамках попереднього раунду серії B, в результаті чого її вартість зросла до 10 млрд доларів. Також мою увагу привернули нещодавні оголошення. Особливо мені впало в око повідомлення про запуск торгових пар з євро, це мене тішить як європейця.

Домінування долара (а також доларового стейблкоїну USDT, що зазнає серйозної критики), який може стати основною фіатною валютою для криптовалюти, справді приголомшує, і цей факт ще більш загострює ситуацію, адже долар США продовжує дорожчати по відношенню до інших валют (цьогоріч індекс DXY зріс на колосальні 11%).

Щоб розібратися з цими та іншими питаннями (зокрема що стосується можливості стати публічною компанією, хакерських атак, яких зазнала KuCoin у 2020 році, регулювання, низьких комісій порівняно з Coinbase та Binance, а також іншими гравцями цієї галузі) я взяв інтерв’ю для CoinJournal у генерального директора KuCoin Джонні Лю.

Це було дуже цікаве інтерв’ю, особливо враховуючи той факт, що зараз ми спостерігаємо ведмежий ринок криптовалют, в усьому криптопросторі обсяги впали, а ціни переживають вільне падіння. Повний текст цього інтерв’ю наводимо нижче.

CoinJournal (CJ): Цього тижня ви запустили декілька торгових пар з євро (як житель єврозони, я дуже вдячний вам за це!). Чому ви це зробили, і що, на вашу думку, є причиною того, що євро так дуже відстає від долара, коли мова йде про завоювання криптопростору?

Джонні Лю (ДЛ): Європейський крипторинок є одним із ключових для KuCoin, і KuCoin прагне надавати європейським інвесторам просту у використанні платформу для криптотрейдингу. У березні біржа KuCoin інтегрувала SEPA-платежі і таким чином дозволила користувачам вносити на депозит євро, а потім здійснювати купівлю криптовалюти.

Щоб розширити спектр послуг з торгівлі криптовалютою в обмі на фіатну валюту, KuCoin додає торгові пари з євро, а це дозволяє користувачам здійснювати миттєві конвертації євро у криптовалюту. Підтримуючи такі торгові пари EUR-фіатна валюта, KuCoin зміцнює свою присутність на європейському крипторинку, який продовжує стрімко зростати.

Що ж стосується того, чому євро відстає від долара за темпами завоювання криптопростору, це відбувається, перш за все, тому, що долар, як світова резервна валюта, займає лідерські позиції в багатьох сферах.

З іншого боку, показники впровадження криптовалюти в американський ринок набагато кращі, ніж в європейський. Відповідно до звіту Into The Cryptoverse, який оприлюднила KuCoin, станом на березень 2022 року 27% дорослих американців у віці 18-60 років є криптоінвесторами. Проте в Німеччині, яка є найбільш дружньою до криптовалют країні в Європі, цей показник становить лише 16%.

Однак гарні речі потребують часу, і я гадаю, що чим активніше буде криптовалюта поширюватися на європейському ринку, і чим більше буде з’являється інноваційних продуктів, тим швидше євро буде наздоганяти долар за темпами завоювання криптопростору.

CJ: В результаті вражаючого травневого збору коштів вартість KuCoin оцінюється в 10 млрд доларів. Чи видихнули ви з полегшенням, коли отримали таке фінансування та оцінку якраз перед тим, як ринок почав колосально падати?

ДЛ: Залучення коштів в таких розмірах надихає. Новий приток капіталу дозволить KuCoin вийти за межі централізованих торгових послуг та збільшити свою присутність у Web 3.0. Водночас це фінансування допоможе нам успішно витримати падіння галузі, адже ми займаємо міцні позиції і зможемо пережити тривалий ведмежий ринок.

CJ: Наскільки добре KuCoin може пережити тривалий ведмежий ринок, і чи впав обсяг торгівлі під час цього розпродажу більше, ніж ви очікували?

ДЛ: Крипторинок зараз переживає нову криптовалютну зиму, його ринкова капіталізація та обсяг торгівлі значно падають. Щодо KuCoin, то враховуючи, що ми постійно розширюємо свій бізнес та маємо стабільну глобальну структуру, можна сказати, що у першій половині 2022 року в нас солідно виросли обсяг торгівлі та кількість користувачів: у першій половині 2022 року обсяг торгівлі KuCoin (зокрема спотова та ф’ючерсна торгівлі) перевищив 2 трлн доларів, що на 180% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Якщо подивитися на різні ринки, за швидкістю зростання Європа вирвалася вперед і досягнула загального обсягу в 481 млрд доларів, тобто порівняно з аналогічним періодом 2021 року цей показник зріс на 381%. На ринках Латинської Америки, а також Африки та Близького Сходу загальні обсяги сягнули 453 млрд та 392 млрд доларів США, а темпи зростання становлять 189% та 152% відповідно.

Тому для нас ведмежий ринок може принести більше викликів. Тим не менш, ми йдемо в правильному напрямку і абсолютно непохитно віримо в наш розвиток. Ми на 100% впевнені, що зможемо досягти фантастичних результатів і принести більше користі нашим користувачам та галузі в цілому.

CJ: Чи плануєте ви слідувати прикладу Coinbase та стати публічною компанією? Чи позначилося якось падіння ринку на ваші плани, коли, можливо, ви станете публічною компанією?

ДЛ: В даний момент ми зосереджуємо наші зусилля та ресурси на розробці інноваційних продуктів, щоб знизити для користувачів бар’єри входу на криптовалютний ринок, а також сприяти глобальним зусиллям KuCoin у сфері регулювання, щоб більш якісно надавати послуги користувачам криптовалюти по всьому світу. Отож, у короткостроковій перспективі ми не збираємося ставати публічною компанією.

CJ: Дайте пораду: чому краще торгувати на Kucoin, а не на Coinbase, Binance чи інших біржах?

ДЛ: Стосовно цього питання, перше, що я хочу сказати, це те, що ми поважаємо кожного нашого конкурента. Постійний розвиток, відкриття і прогрес у галузі, які ми робили разом з нашими конкурентами, безсумнівно, сприяли швидкому розвитку цієї галузі.

За роки такої розробки наші користувачі прозвали KuCoin «народною біржею», що також демонструє найважливіші функції та переваги KuCoin. Розглянемо лише деякі з них.

На платформі KuCoin користувачі отримують найнижчі комісії за транзакції в галузі. Торгові комісії на KuCoin стартують від 0,1% як для мейкерів, так і для тейкерів. Окрім того, якщо для оплати торгових комісій ви використовуєте KCS, ви можете отримати знижку в 20%.

На KuCoin VIP-користувачі (12 рівень) сплачують не більше 0,005% комісії мейкера та 0,02% комісії тейкера. KuCoin є скарбницею прихованих перлин, тому її користувачі можуть першими доторкнутися до багатьох криптовалютних перлин. Наразі ми пропонуємо понад 700 цифрових активів. До того ж, в KuCoin Earn ми надаємо багато варіантів пасивного заробітку (наприклад, стейкінг, Burning Drops тощо), щоб користувачі могли заробляти, піддаючись низькому ризику, а це дуже зручно в період ведмежого ринку.

CJ: Останнім часом спостерігається тенденція, коли біржі змагаються, хто може більше знизити комісії. Що ви думаєте з цього приводу, і як з цим корелює стратегія KuCoin?

ДЛ: Це чудова новина для користувачів у всьому світі. У цьому плані ми завжди пишалися тим, що пропонуємо найнижчі торгові комісії для користувачів по всьому світу, і це також свідчить про те, що KuCoin прагне надавати послуги всім класам інвесторів та знизити для користувачів поріг входу в галузь.

Ми зменшуємо торгові комісії для користувачів у всіх аспектах. Наприклад, зараз ми надаємо новим користувачам подарунковий пакет для новачків на суму до 500 доларів США, щоб користувачам було легко розпочати їхню криптовалютну подорож. Ті, хто володіють KCS, можуть додатково отримати 20%-знижку на торгову комісію.

Клієнти з різними VIP-рівнями та вимогами до обсягу торгівлі також мають належні знижки на комісію. Часто ми надаємо купони на знижку на торгові комісії користувачам, які мають особливі торгові преференції. Таким чином у багатьох аспектах можна отримати кращий торговий досвід, а заплатити менше.

CJ: У 2020 році KuCoin зламали, однак біржа повернула значну частину коштів (і компенсувала клієнтам нестачу). Якщо знову трапиться інцидент, чи будете ви діяти таким же чином? На вашу думку, якщо оприлюднювати таку інформацію, чи допоможе це заспокоїти нових клієнтів, які хвилюються, що на криптобіржах безпека може бути під питанням?

ДЛ: Інцидент 2020 року став важким уроком для нас і галузі в цілому. Та в кінцевому випадку важливо те, що ми змогли показати нашим користувачам по всьому світу, як швидко реагує наша команда та спокійно вирішує проблему, а це доводить, що протягом короткого періоду часу можна знайти чудове рішення проблеми під пильними наглядом всього світу.

Ми вважаємо, що дійсно можна зменшити занепокоєння користувачів стосовно безпеки, якщо оприлюднювати такі дані, це певною мірою корисно на психологічному рівні. Проте надійна система безпеки грає більш важливу роль. Саме тому ми хочемо зосередитися на створенні команди експертів з глобальної безпеки, займатися постійною оптимізацією цієї системи та системою захисту нашої платформи, яку ніколи не можна буде зламати, і таким чином наші клієнти зможуть скористатися найкращим рівнем безпеки.

CJ: Багато бірж, наприклад, Binance, мали битви з регуляторами, які широко обговорювали. Ви боїтеся посиленого контролю регуляторів у криптопросторі чи схвалюєте його?

ДЛ: Обов’язком та відповідальністю кожної світової біржі є дотримуватися законів, правил і політик різних країн та регіонів, боротися з тероризмом і рішуче протистояти відмиванню грошей.

Також життєво необхідно штовхати криптогалузь, щоб вона зростала правильним шляхом, і це той базовий принцип, якого дотримується KuCoin від самого початку, з моменту свого створення. Крім того, KuCoin завершила попередній раунд фінансування серії В на суму 150 млн доларів, і ці кошти допоможуть KuCoin сприяти глобальному регулюванню, щоб 18 млн користувачів у понад 200 країнах та регіонах отримувати послуги кращого рівня.

Загалом, ми й надалі будемо залишатися «народною біржею», як говорить наш девіз, а це означає, що ми будемо розвиватися, спираючись на потреби наших клієнтів.