Останнім часом світ інвестування став більш складним. Здається, кожен актив на планеті падає щодня. Але якщо копнути глибше, можна знайти деякі області, які витримали цей шторм.

Варто обирати альтернативні активи. Ми мали цікаву розмову з серійним підприємцем Славою Рубіним, який є співзасновником провідної платформи для пошуку альтернативних інвестицій Vincent, яка оголосила про створення VALT Asset Management. VALT надає інвесторам доступ до альтернативних активів, що зарезервовані виключно для інституційних інвесторів. До таких активів належать: венчурний капітал, криптовалюта, предмети колекціонування, нерухомість, предмети мистецтва та боргові зобов’язання — і все це доступно індивідуальним інвесторам.

Як не дивно, але сюди навіть увійшли активи, які фактично зростають за нинішніх умов. Ми говорили про переваги диверсифікації інвестиційного портфелю у даний час, про те, як варто розподіляти свої активи, і про смерть традиційного портфелю 60/40.

Ви коли-небудь думали інвестувати в оригінальні кросівки Майкла Джордана, картини Моне чи колекційні предмети, присвячені легенді футболу Пеле? Ким би ви не були: інвестором, любителем колекційних предметів чи альтернативних активів, ви почуєте щось корисне для себе.

Також наше інтерв’ю можна послухати на Spotify.