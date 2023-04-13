Інвестори, які досліджують успіх торгівлі, звертаються до платформи AltSignals за відповідями

Успіх бізнесу залежить від правильного прийняття рішень. Будь то індикатор фондового ринку або рух криптовалюти, точна інформація має першорядне значення для успіху будь-якого починання. З 2017 року AltSignals є надійним джерелом ринкових сигналів для криптовалютних інвесторів.

Тепер AltSignals піднімає планку, представляючи токен ASI і ActualizeAI: ASI призначений для підвищення ліквідності цієї нової платформи штучного інтелекту, яка візьме і без того потужне рішення AltSignals і підвищить його точність в геометричній прогресії.

ActualizeAI – Використання можливостей штучного інтелекту в роботі з Altsignals

AltSignals готується підняти свою і без того процвітаючу компанію на безпрецедентний рівень, впровадивши революційну модернізацію, засновану на найсучасніших технологіях, таких як штучний інтелект, машинне навчання, обробка природної мови (NLP) і передовий аналіз настроїв.

Завдяки цим передовим технологіям трейдери зможуть користуватися повністю автоматизованою і цілодобовою торгівлею, що призведе до підвищення точності, поліпшення торгових операцій з криптовалютами, більш чіткого управління ризиками і, в кінцевому підсумку, збільшить шанси на успіх у бізнесі.

Місія AltSignals полягає в тому, щоб революціонізувати торговельну індустрію, впроваджуючи технологію машинного навчання в своїх пропозиціях. Їхній власний алгоритм штучного інтелекту буде ретельно навчений аналізувати ринкові дані для виявлення закономірностей у криптовалютах, що дасть трейдерам конкурентну перевагу для досягнення успіху в бізнесі завдяки покращеним сигналам та обґрунтованим угодам.

Елегантна модель лінійної регресії, розроблена AltSignals, точно прогнозує майбутні ціни криптовалют на основі їх історичних показників. Інвестори запрошуються долучитися до цієї нової межі торгових технологій і стати свідками безпрецедентної потужності прийняття рішень на основі штучного інтелекту.

Оскільки AltSignals продовжує максимізувати потенціал регресійних моделей, система буде переходити до предиктивного моделювання і включати досягнення в обробці природної мови для ще більшої точності прогнозування криптовалют. Там, де більшість інших систем стають застарілими, ActualizeAI буде лише вдосконалюватися з віком, стаючи більш точним у міру свого навчання.

Що таке токен ASI і чи є він гарною інвестиційною можливістю?

Основна функція токена ASI – це членський ключ для доступу до екосистеми АІ AltSignals і AI Members Club. Тільки користувачі, що володіють токенами ASI в своїх особистих гаманцях, можуть отримати доступ до цієї платформи з усіма перевагами, які вона пропонує.

Власники токенів ASI отримають доступ до розширених торгових можливостей, а також допоможуть AltSignals розробити різні спеціалізовані ресурси та ідеї для своєї екосистеми штучного інтелекту.

Використовуючи можливості presale, ті, хто інвестує в токени ASI, стануть одними з перших користувачів, які випробують власний алгоритм штучного інтелекту AltSignals – “ActualizeAI”, і отримають преміум-інформацію про всі доступні криптовалюти, щоб зробити правильний вибір для успіху в бізнесі.

Однак токен ASI має більше користі, ніж просто доступ до екосистеми AltSignals. Власники токенів також можуть продавати свої токени, щоб заробити додаткові токени в якості винагороди за забезпечення ліквідності системи, отримуючи вигоду не тільки від зростання цін, але й пасивний дохід.

Оскільки AltSignals прагне стати повністю децентралізованою, власники токенів ASI можуть одного дня отримати право голосу в управлінні компанією. Будь-які майбутні розробки AltSignals будуть ініційовані спільнотою та впроваджуватимуться на основі консенсусу шляхом голосування.

Токеноміка, що стоїть за монетою ASI

Буде випущено обмежену кількість 500 мільйонів токенів ASI, більше половини з яких будуть доступні під час presale. Вісімдесят мільйонів токенів буде виділено на розробку продуктів та інновації, ще 80 мільйонів – на маркетинг та лістинг на централізованих біржах, а 50 мільйонів токенів забезпечать ліквідність на вищезгаданих біржах.

Як тільки токен ASI буде запущений в обіг на ринку, AltSignals підтримувати ініціативу “викупу і спалення”, щоб зменшити пропозицію, що перебуває в обігу. Очікуючи схвалення спільноти, він покликаний збільшити дефіцит токенів, оскільки спалення токенів підвищує вартість монет, які все ще перебувають в обігу. Зростаючий дефіцит токенів забезпечує успіх бізнесу з подальшим зростанням ціни та вартості валюти.

Чи безпечний криптографічний токен ASI?

Німецькі фахівці з безпеки блокчейну Solid Proof – це команда, яка гарантує безпеку та прозорість AltSignals. Працюючи в тісній співпраці з Solid Proof, AltSignals гарантує найвищі стандарти безпеки та захисту.

Управління ризиками підтримується за допомогою гаманців з декількома підписами, з двома або більше підписами приватних ключів, необхідних для виконання транзакцій, що усуває ризики, часто пов’язані з торгівлею криптовалютами.

Підсумок: ASI-токен AltSignals може стати відмінною інвестицією.

Altsignals є надійним об’єктом для інвестицій, оскільки це надійний сервіс з багаторічною історією допомоги трейдерам у досягненні успіху в бізнесі шляхом надсилання правильних сигналів на торгових платформах. Впровадження токена ASI і базового шару штучного інтелекту тільки підвищує і без того сильний продукт. ASI призначений не лише для інвестування, але й для того, щоб допомогти трейдерам та інвесторам отримувати прибуток.

З обмеженою кількістю 35.9m токенів, що залишилися на стадії 1 presale, зацікавлені інвестори можуть придбати токени ASI за ціною $0.015. Токени продаються швидко, і трейдери можуть отримати свої токени ASI на веб-сайті за посиланням нижче.