Elrond оголосив, що Itheum запустять на стартовій панелі Maiar

Цей запуск відбудеться в кінці березня або на початку квітня

Itheum, платформа брокерських даних для Web3, хоче використовувати масштабованість, яку надає Elrond

Elrond оголосив про стратегічну підтримку Itheum, платформи брокерських даних для Web3. Завдяки такому кроку Itheum представлять на панелі Maiar, стратегічній платформі запуску блокчейну Elrond.

Itheum — перша децентралізована брокерська компанія, що займається багатоланцюговими даними, яка розроблялася протягом трьох років. Ця платформа прагне сприяти використанню даних і гарантувати, що власники можуть володіти своїми даними та торгувати ними через Web3 або метавсесвіт.

Elrond пропонує підтримку для Itheum

Itheum використовує масштабовану блокчейн-технологію, яку надає Elrond, щоб створити платформу, де кожен може керувати своїми особистими даними як активами. Також Itheum скористається технологією NFMe ID, щоб користувачі могли включати рівень метаданих у свої аватари в метавсесвіті.

«Деякі з найсвітліших голів нашого покоління все більше працюють над тим, щоб знайти нові способи, як можна отримати дані від користувачів і в подальшому продавати їх задля реклами; з такою ж метою використовують колосальні ресурси. Якщо ми дамо користувачам та компаніям можливість володіти власними даними, а також отримувати від них прибутки, Інтернет зможе вийти на новий рівень користі та довіри, і це стане надійною основою для наступного етапу еволюції людини», – як повідомив генеральний директор Itheum Марк Пол.

Ця технологія дасть змогу користувачам отримати індивідуальний досвід, а також пасивні прибутки. Також технологія сприятиме тому, що все більше кінцевих користувачів будуть використовувати її, а також дасть змогу створити платформу, де користувачі зможуть отримати доступ до цінних і точних даних за конкурентоспроможними цінами. Itheum дебютує на панель запуску Maiar наприкінці цього місяця або на початку наступного.

Блокчейн Elrond

Блокчейн Elrond є одним з найбільш конкурентоспроможних гравців у цьому секторі. Його блокчейн-архітектура має надавати солідні переваги масштабованості, зокрема, швидкі транзакції та високу пропускну здатність.

Заради забезпечення масштабованості блокчейн Elrond інтегрував шардинг, а також інвестував у безпечний алгоритм proof-of-stake. Саме тому його називають потенційним вбивцею Ethereum. За повідомленнями, ця мережа обробляє понад 10 000 транзакцій за секунду і пропонує низькі комісії, і все це свідчить не на користь Ethereum.