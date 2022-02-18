Цей протокол передбачає механізм управління децентралізованою автономною організацією (DAO) за допомогою квадратичного голосування.

iZUMi Finance, інноваційний протокол для програмованого видобутку ліквідності, побудований на платформі Uniswap V3, запустив свою довгоочікувану децентралізовану автономну організацію (DAO), яка обіцяє зробити революцію в системі управління і спирається на механізм квадратичного голосування.

За повідомленням iZUMi Finance, яке опублікували у четвер на CoinJournal, їхній токен управління DAO працюватиме на veNFT (veiZi).

Цей токен сумісний зі стандартом ERC271, а це означає, що користувачі матимуть доступ до всіх прав управління, які використовуються на платформі. Як йдеться у повідомленні iZUMi Finance, сюди входить право голосувати, підвищувати та повертати винагороди за стейкінг.

«З точки зору використання NFT veNFT грають важливу роль в розвитку галузі. У більшості DAO голоси для управління представлені кількістю токенів у гаманці, а в iZUMi DAO голоси для управління представлені кількістю токенів, які зберігаються в veiZi NFT», – додала команда у своєму повідомленні.

В iZUMi Finance так прокоментували свій механізм квадратичного голосування:

«Під час кожного циклу випуску монет кількість токенів iZi буде визначатися та розподілятися відповідно до результатів голосування veNFT. Щодо нагород за стейкінг, 50% доходу платформи підуть на викуп iZi, які розподілять на veiZi NFT відповідно до права голосу. Завдяки стейкінгу NFT, veiZi використають, щоб збільшити річну процентну прибутковість (APR) фермерського пулу iZUMi у 2,5 рази».

Карбування veiZi NFT

Користувачі можуть карбувати veiZi NFT, використовуючи будь-яку адресу гаманця iZUMi, і якщо вони заблокують свої токени iZi на певний період. Однак також можна придбати токени на сторонніх NFT-маркетплейсах.

veiZi – це NFT, що приносить прибутки, тому він дає власникам токена унікальну можливість отримувати щомісячні винагороди за допомогою стейкінгу.

Гаманець iZUMi дозволяє використати для ставок лише 1 veiZi NFT, проте технологія платформи зможе продовжити період блокування. Якщо користувач захоче, він також здійснити анстейкінг своїх токенів, як тільки вони успішно відпрацюють свої винагороди.

Програмована ліквідність iZUMi Finance як сервісна функція доступна в мультиланцюгах Uniswap V3.

Останніми місяцями DAO все більше зміцнюють свої позиції, адже багатьох користувачів приваблюють децентралізовані проєкти, які доступні завдяки токенам управління.

Зараз багато проєктів дають користувачам можливість голосувати щодо питань управління, і ця тенденція зростає, оскільки децентралізовані фінанси (DeFi) пускають ще більше коріння в криптоекосистемі.