На початку цього року Kadena (KDA) відчула значний ведмежий тиск, та наразі ця криптовалюта зміцнюється. Монета справді значно піднялася від мінімумів 2022 року і, схоже, в найближчій перспективі готова продовжити зростати. Але як виглядає її довгострокова перспектива у 2022 році? Розглянемо деякі важливі моменти:

За останні 24 години Kadena (KDA) зросла більше ніж на 15% і на момент виходу статті торгувалась за 7,13 долара.

Окрім того, токен зріс на 62% від мінімальної ціни, зафіксованої в 2022 році, а це свідчить, що він повністю відновлюється.

Проте KDA й досі торгується нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх та на 75% нижче від ATH.

Джерело даних: Tradingview

Kadena (KDA): перспективи на 2022 рік

Нещодавнє зростання, яке демонструвала Kadena (KDA), досить вражаюче. Також це відбувається паралельно тому, як відновлюється загальний крипторинок. Питання в тому, як далеко може зайти токен? Що ж, деякі аналітики очікують, що KDA сягне 15 доларів у першому кварталі 2022 року. Тобто його поточна ціна зросте більше ніж на 50%.

Проте важливо зазначити, що навіть з огляду на нещодавнє зростання KDA, яке спостерігалося останні 24 години, цей токен торгується нижче своїх 25- та 50-денних ковзних середніх. Це свідчить про його слабкість, і якщо настрої на ринку дещо ослабнуть, до квітня монета може опуститися до 1 долара.

Чи варто купувати Kadena (KDA)

Так, варто. По-перше, екосистема Kadena є перспективним проєктом, який пропонує більш високі швидкості транзакцій. Хоча цій мережі не вдалося залучити такі проєкти, як, скажімо, мають Ethereum або Solana, та все одно вона має для розробників гідні стимули.

У найближчі роки Kadena буде конкурувати з цими ланцюгами рівня 1. Через те, що ринкова капіталізація токена становить 1,2 мільярда доларів, це говорить про те, що в майбутньому він має багато можливостей для зростання.