Kadena зростає після лістингу на біржі Binance.

Інвестори фіксують прибутки, і це спричинило незначну корекцію, але загальна тенденція є бичачою.

Зростанню сприяють основні показники блокчейн-платформи Kadena.

Сьогодні Kadena ( KDA ) має одні з найкращих результатів і вже зросла більше ніж на 14%. Це відбувається на тлі новин про те, що токен KDA тепер котирується на Binance , найбільшій за обсягами світовій біржі.

Лістинг на Binance має величезне значення, оскільки завдяки ньому ще більше інвесторів можуть отримати доступ до Kadena. Це означає, що як тільки крипторинок зміцніє, і хлинуть потоки грошей, будуть більші обсяги торгів та більший попит.

Однак Kadena є вигідною інвестицією не лише завдяки сприянню біржі Binance. Kadena — це одна з блокчейн-платформ, що пропонує найнижчі комісії і високу масштабованість. Окрім того, це одна із найбезпечніших блокчейн-платформ на ринку, адже, як і біткоїн, вона працює на основі алгоритму Proof-of-Work. Саме тому вона ідеально підходить для компаній, які хочуть створювати складні фінансові додатки, які потребують високого рівня безпеки.

Цікаво те, що останнім часом лунає багато негативних відгуків щодо Proof-of-Work через споживання великої кількості енергії, але це не стосується Kadena. І це тому, що в алгоритмі Proof-of-Work, який використовує Kadena, вартість не зростає зі збільшенням використання. Саме тому ця платформа поєднує безпеку PoW з ефективністю, яку інші блокчейни отримують від Proof-of-Stake.

Це один із тих важливих факторів, які протягом останнього року сприяли зростанню популярності та ціни Kadena.

Інвестори фіксують прибутки, і це спричинило корекцію Kadena

Джерело: TradingView

За кілька годин до лістингу на Binance ціна Kadena різко піднялася. Однак через кілька годин розпочалася корекція, адже трейдери фіксували прибутки, очікуючи відкату після цієї новини.

Проте, схоже, бики відновлюють контроль, і це свідчить про те, що інвестори продовжують купувати Kadena в очікуванні ще більших прибутків. Оскільки біткоїну вдалося подолати поріг у 40 тисяч доларів, Kadena може з легкістю сягнути максимуму тижня на рівні 8,30 долара.

Висноков

Kadena зросла після лістингу на Binance. Хоча відтоді ціна відкотилася через те, що інвестори фіксували прибутки, проте зараз вона, здається, знову стабілізується. Це вказує на те, що, незважаючи на ціну, базовий попит залишається великим.