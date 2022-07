Біржа FTX має широке коло інтересів. Не залишила вона осторонь і політику.

«У вас досить швидко закінчуються дійсно ефективні способи ощасливити себе за допомогою грошей», — сказав колись генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід. «Я не хочу яхту».

Можливо, Бенкман-Фрід, і не хоче шикарних іграшок, але він хоче впливати на світ, про це частково свідчить ціла низка його політичних пожертвувань. Найяскравішим є приклад із Джо Байденом: нинішній президент отримав від Бенкмана-Фріда 5,2 млн доларів під час президентських виборів 2020 року.

Загалом Сем віддав вже понад 21 млн доларів різним кандидатам від Демократичної партії та їхнім комітетам політичних дій.

А як щодо виборів 2024 року? Бенкман-Фрід каже, що залежно від кандидатів (а не від партії) він міг би витратити до 1 млрд доларів, причому мінімальна сума, ймовірно, складе «більше 100 млн доларів».

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

— SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022