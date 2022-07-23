Основні тези

У 2022 році генеральний директор криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід пожертвував 2 млн доларів політичним групам, за розмірами цей показник займає 27-му сходинку в історії. На даний момент він вже пожертвував понад 21 млн доларів кандидатам від Демократичної партії та комітетам політичних дій.

Ще двоє керівників FTX, Райан Саламе та Нішад Сінгх, пожертвували ще по 1 млн доларів кожен

Окрім того, Бенкман-Фрід був одним з найбільших спонсорів Джо Байдена під час президентської кампанії 2020 року, а його витрати на виборах 2024 року можуть досягти 1 млрд доларів

Однак Саламе фінансує республіканців, та здається, жоден з них не має чіткої партійної лінії

Орегон, Мічиган та Північна Кароліна заборонили робити пожертви в криптовалюті, проте багато штатів або легалізували це, або розглядають можливість запровадити для цього певні рамки. Каліфорнія щойно повідомила про скасування попередньої заборони

Вступ

Біржа FTX має широке коло інтересів. Не залишила вона осторонь і політику.

«У вас досить швидко закінчуються дійсно ефективні способи ощасливити себе за допомогою грошей», — сказав колись генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід. «Я не хочу яхту».

Можливо, Бенкман-Фрід, і не хоче шикарних іграшок, але він хоче впливати на світ, про це частково свідчить ціла низка його політичних пожертвувань. Найяскравішим є приклад із Джо Байденом: нинішній президент отримав від Бенкмана-Фріда 5,2 млн доларів під час президентських виборів 2020 року.

Загалом Сем віддав вже понад 21 млн доларів різним кандидатам від Демократичної партії та їхнім комітетам політичних дій.

А як щодо виборів 2024 року? Бенкман-Фрід каже, що залежно від кандидатів (а не від партії) він міг би витратити до 1 млрд доларів, причому мінімальна сума, ймовірно, складе «більше 100 млн доларів».

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas. My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies. — SBF (@SBF_FTX) May 25, 2022

Каліфорнія легалізувала криптовалютні пожертвування

Багато з цих пожертв можна зробити в криптовалюті, а не за допомогою звичайних фіатних грошей. Хоча в багатьох штатах немає правил щодо законності криптовалютних пожертвувань політичним діячам, та деякі штати вже повністю легалізували це, зокрема Вашингтон, Арізона, Колорадо, Іллінойс, Огайо та Джорджія.

Однак на карті нижче бачимо, що кілька штатів пішли іншим шляхом: Каліфорнія, Орегон, Мічиган та Північна Кароліна прямо заборонили політичні пожертви в криптовалюті. Однак коли ми готували цю статтю, Каліфорнія зробила розворот на 180 градусів та легалізувала такі пожертвування, а це означає, що на вказаному нижче малюнку скоро буде ще один штат, де криптовалютні пожертвування дозволено.

FTX бере активну участь у політиці

Бенкман-Фрід не є єдиним криптовалютним донором. Він навіть не єдиний у FTX. Якщо подивитися на пожертвування, зроблені у 2022 році на поточний момент, то на оpensecret.org Бенкман-Фрід посідає 27-му сходинку, він віддав 2 млн доларів. Однак ще двоє керівників FTX (Райан Саламе та Нішад Сінгх) пожертвували ще по 1 млн доларів кожен, вони посідають 44-ту сходинку загального рейтингу.

Хоча цьогоріч ціни на криптовалюту значно впали, вона дедалі більше стає мейнстрімом, і, мабуть, про це найбільше свідчить той факт, що вона все більше проникає в політику. Якщо об’єднати лише цих трьох донорів FTX, то біржа посяде 14-е місце в рейтингу цьогорічних політичних донорів.

Цікаво те, що Саламе, схоже, дає пожертвування республіканцям, у травні він дав кошти на федеральну акцію American Dream, що йде всупереч продемократичній позиції його колеги з FTX Бенкмана-Фріда. Навіть Бенкман-Фрід у минулому жертвував менше кандидатам-консерваторам, тож, очевидно, це залежить не лише від партії, як він стверджував раніше.

Дійсно, якщо говорити про криптовалюту, спостерігається разюча різниця між демократами та республіканцями, причому останні, здається, більш прихильно ставляться до галузі, адже демократи стурбовані відмиванням грошей, шкодою для навколишнього середовища та використанням інвесторів.

Ситуація подібна тій, що була на минулих виборах

Хоча під час попередніх президентських кампаній криптовалюта використовувалась в сотні разів менше, та зростання криптовалютних пожертвувань нагадує про минулі вибори.

Як відомо, Дональд Трамп скористався потужною силою соціальних мереж, зокрема Twitter, і здобув шокуючу перемогу в 2016 році, а Обама з ентузіазмом використовував технології смартфонів чотирма роками раніше. Такі новітні методи впровадження технологій у передвиборчі кампанії можуть допомогти завоювати виборців, особливо серед молодого покоління, або серед тих, хто, можливо, в іншому випадку не взяв би участь у голосуванні.

Поляризована ситуація

Криптовалюта залишається надзвичайно суперечливою: скептики стверджують, що це данина моді, розкручена рекламою, і це не що інше, як схема швидкого збагачення; тоді як прихильники кажуть, що блокчейн-технологія може зробити світ кращим, більш справедливим та об’єктивним середовищем.

Тому не дивно, що криптовалюта починає все більш активно проникати в наше життя. Ми бачили, як деякі політики — президент Сальвадору, мер Маямі, мер Нью-Йорка тощо — з ентузіазмом прийняли цю технологію, тоді як інші закликали її приборкати (наприклад, у Китаї її повністю заборонили).

Оскільки галузь продовжує розвиватися (хоча нещодавно ціни і падали), все більш важливу роль гратиме регулювання криптовалют та ставлення політиків до цієї галузі, особливо якщо політичні пожертвування від FTX почнуть поширюватися на решту гравців галузі.

Варто очікувати, що найближчим часом інші штати наслідують приклад Каліфорнії, адже легалізація криптовалютних пожертвувань є легкою перемогою для законодавців: вона не стосується більш складних питань регулювання цієї галузі, і, тим не менш, заохочує людей, які використовують криптовалюту, робити пожертви.

Джерела

https://www.opensecrets.org/outsidespending/summ.php?disp=D

https://decrypt.co/47292/one-of-joe-bidens-biggest-donors-runs-a-cryptocurrency-exchange