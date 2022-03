Власник ресторанів Tahinis Restaurants Алі Хамам поділився своїм «секретом» з канадськими політиками під час сесії Постійної комісії з питань бюджету.

Канадський політик і кандидат у лідери консерваторів П'єр Пуальєвр нещодавно придбав обід в одному з ресторанів Tahinis Restaurants за допомогою біткоїну (BTC).

Ця новина послідувала після твіту політика про наміри купити шаурму за BTC. Більше того, він навіть зустрівся із власником бізнесу, який перехитрив уряд, щоб подолати інфляцію.

Пуальєвр, який хоче стати наступним прем’єр-міністром Канади, міг би допомогти канадським компаніям зробити те ж саме. Про це він заявив у твіті , який опублікував у понеділок, і це також узгоджується з його ще одним великим планом — повернути людям їхню «свободу» і зробити Канаду світовою «блокчейн-столицею».

Let people take back control of their money from bankers & politicians.

Expand choice, lower costs of financial products, create thousands of jobs.

Get your membership. So you can vote for me as leader. To make Canada the blockchain capital of the world: https://t.co/d9I1ky9w2t pic.twitter.com/qQrJct9gKK

