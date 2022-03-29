Власник ресторанів Tahinis Restaurants Алі Хамам поділився своїм «секретом» з канадськими політиками під час сесії Постійної комісії з питань бюджету.

Канадський політик і кандидат у лідери консерваторів П'єр Пуальєвр нещодавно придбав обід в одному з ресторанів Tahinis Restaurants за допомогою біткоїну (BTC).

Ця новина послідувала після твіту політика про наміри купити шаурму за BTC. Більше того, він навіть зустрівся із власником бізнесу, який перехитрив уряд, щоб подолати інфляцію.

Пуальєвр, який хоче стати наступним прем’єр-міністром Канади, міг би допомогти канадським компаніям зробити те ж саме. Про це він заявив у твіті , який опублікував у понеділок, і це також узгоджується з його ще одним великим планом — повернути людям їхню «свободу» і зробити Канаду світовою «блокчейн-столицею».

Let people take back control of their money from bankers & politicians. Expand choice, lower costs of financial products, create thousands of jobs. Get your membership. So you can vote for me as leader. To make Canada the blockchain capital of the world: https://t.co/d9I1ky9w2t pic.twitter.com/qQrJct9gKK — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) March 28, 2022

Біткоїн йде у «світ»

«Ви ніколи не повірите, як цей власник лондонського магазину шаурми перехитрив уряд, щоб подолати інфляцію. Сьогодні я купую в нього обід і беру свій біткоїн-гаманець».

Отож, як малому бізнесу вдалося подолати інфляцію і перехитрити при цьому державних експертів та чиновників? У відео, яке також опублікували в понеділок, Пуальєвр підкреслює, що навіть міністр фінансів помилився (щодо інфляції).

На питання про те, як йому це вдалося, Алі Хамам, власник Tahinis Restaurants, дав влучну відповідь:

Він і його компанія помітили, що за кілька місяців до пандемії було багато грошей, які «ганялися за одними й тими ж товарами». А збільшення грошей, яке посилилось через кількісне пом’якшення, яке настало після пандемії, призвело до того, що протягом останнього року інфляція зростала.

На щастя, Tahinis наштовхнувся на біткоїн (BTC).

За словами Хамама, фіксована грошова маса біткоїну означає, що вони «знають правила», і, що ще важливіше, ці правила «не зміняться для вас». Просто ніхто не контролює гроші так, як це роблять банки та політики.

Він сказав, що Tahinis купив біткоїн у 2020 році, коли вартість монети становила близько 10–12 тис. доларів. Минулого тижня ринкова вартість BTC становила близько 37 тис. доларів, і, якщо говорити про інфляцію, на початку пандемії перевага компанії становила +66%.